Curtean va coordona academia lui CSC Șelimbăr

Alexandru Curtean și-a găsit un nou angajament, după ce a fost director sportiv și antrenor principal la ASC Mediaș (Liga 3), între iulie 2023 și septembrie 2025. După aproape cinci luni petrecute în afara fotbalului, el a fost numit în funcția de coordonator al academiei lui CSC Șelimbăr (Liga 2 / campioana în Cupa Satelor - ediția 2025), club unde a evoluat ca fotbalist timp de trei sezoane și a reușit promovarea în eșalonul secund.



"Academia CSC 1599 Șelimbăr face un pas important în direcția consolidării structurii de formare a tinerilor jucători, prin numirea lui Alexandru Curtean în funcția de coordonator al academiei. În cadrul noii sale funcții, Alexandru Curtean se va ocupa cu precădere de grupa U17, o etapă-cheie în formarea fotbaliștilor, unde tranziția către fotbalul de performanță necesită disciplină, echilibru mental și o direcție clară de dezvoltare a caracterului și mentalității de competiție a jucătorilor. Mult succes, Alexandru Curtean, și bun venit (din nou) acasă!", a transmis clubul sibian.



Clubul din Șelimbăr a fost înființat în 2016 și, în afară de fotbal, mai are secții de tenis, dansuri populare și șah.



A fost jucător important pentru Mediaș, Timișoara și Dinamo

Alexandru Curtean (38 de ani) este născut la Sibiu și s-a format la juniorii cluburilor Inter Sibiu și FC Sibiu. La nivel de seniori a evoluat pentru FC Sibiu (2003-2004), Gaz Metan Mediaș (2004-2008, 2014-2015, 2017-2018), FC Poli Timișoara (2009-2011), Dinamo București (2012-2013), Botev Plovdiv (2014), ACS Poli Timișoara (2015-2016), FC Atyrau (2016), FC Hermannstadt (2018-2019), CSC 1599 Șelimbăr (2019-2022) și Corvinul Hunedoara (2023).



În palmaresul său se găsesc Cupa României (2011-2012 / + alte două finale, în 2008-2009 și 2017-2018), Supercupa României (2012), o finală de Cupa Bulgariei (2013-2014) și promovări în Liga 1 (2011-2012) și Liga 2 (2020-2021, 2022-2023). După încheierea carierei de fotbalist a fost director sportiv (2023-2025) și antrenor (2024-2025) la ACS Mediaș 2022.



Foto - Alex Curtean, Academia CSC 1599 Șelimbăr (FB)

