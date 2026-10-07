Conducerea lui Poli Timișoara are planuri mari și vrea să aducă Interul lui Cristi Chivu pentru a juca un amical de gală cu Inter la inaugurarea arenei „Eroii Timişoarei”, informează gsp.ro.

Noul Stadion al lui Poli Timișoara ar urma să fie gata în decembrie, dar echipa antrenată de Dan Alexa nu va putea juca în acest sezon niciun meci acolo.

Astfel că, Managerul sportiv al timișorenilor, Cristi Bobar, își dorește ca primul meci de pe noul stadion să fie un amical cu Interul lui Cristi Chivu care să se joace în vara anului viitor.

Costel Pantilimon, despre amicalul de cinci stele dintre Inter și Poli Timișoara: „Ideea este extraordinară”

Fostul jucător al lui Poli Timișoara între 2006 și 2011 a avut o intervenție prin telefon în emisiunea VOYO SPORT LIVE și a fost întrebat despre ideea pe care o au oficialii timișoreni de a aduce Interul pe noul stadion și implicit și pe Cristi Chivu.

Costel Pantilimon s-a arătat încântat de idee, dar este de părere că va fi foarte greu de pus în practică.