EXCLUSIV Au început discuțiile! Vor să-l aducă pe Cristi Chivu în România: ”Ar fi ceva extraordinar”

Au început discuțiile! Vor să-l aducă pe Cristi Chivu în România: ”Ar fi ceva extraordinar” Fotbal intern Sursa foto: Imago Images
SPORT.RO
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Cristi Chivu ar putea veni la Timișoara pentru un amical între Inter și Poli.

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Din articol

Conducerea lui Poli Timișoara are planuri mari și vrea să aducă Interul lui Cristi Chivu pentru a juca un amical de gală cu Inter la inaugurarea arenei „Eroii Timişoarei”, informează gsp.ro.

Noul Stadion al lui Poli Timișoara ar urma să fie gata în decembrie, dar echipa antrenată de Dan Alexa nu va putea juca în acest sezon niciun meci acolo.

Astfel că, Managerul sportiv al timișorenilor, Cristi Bobar, își dorește ca primul meci de pe noul stadion să fie un amical cu Interul lui Cristi Chivu care să se joace în vara anului viitor.

Costel Pantilimon, despre amicalul de cinci stele dintre Inter și Poli Timișoara: „Ideea este extraordinară”

Fostul jucător al lui Poli Timișoara între 2006 și 2011 a avut o intervenție prin telefon în emisiunea VOYO SPORT LIVE și a fost întrebat despre ideea pe care o au oficialii timișoreni de a aduce Interul pe noul stadion și implicit și pe Cristi Chivu.

Costel Pantilimon s-a arătat încântat de idee, dar este de părere că va fi foarte greu de pus în practică.

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Sursa foto: Imago Images.
Sursa foto: Imago Images
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(n.r. Cum vezi ideea celor de la Poli Timișoara de a organiza un meci amical cu Interul lui Cristi Chivu?) Ideea este extraordinară, nu știu dacă se poate pune în practică. În primul rând, nu știu când ar putea fi posibilă această chestie, pentru că stadionul încă este în lucru, nu știu când s-ar putea întâmpla, într-o pauză competițională, îmi vine greu să cred.

Într-adevăr, în perioada domnului Iancu clubul a adus foarte multe nume mari, inclusiv într-un meci de inaugurarea a unui sezon a fost Juventus aici, nu spun că este imposibil, doar că mi se pare greu în acest moment să se întâmple o chestie de genul ăsta. Ar fi benefic, ar fi ceva wow pentru toată suflarea timișoreană, dar nu numai.

Cred că ar veni lume și din alte zone, ar fi ceva extraordinar”, a spus Costel Pantilimon, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Wesley Sneijder, povești cu Cristi Chivu din perioada Inter

Recent, la Festivalul Sportului de la Trento, Cristi Chivu a avut și el un mesaj special pentru Wesley Sneijder: "E greu să exprim în doar câteva secunde cât de mult te respect. Îți mulțumesc pentru ceea ce ai însemnat pentru mine ca om, pentru seriozitatea și dezinvoltura ta în momentele importante. Am învățat atât de multe de la tine".

Sneijder, fost jucător și la Ajax, Real Madrid sau Galatasaray, a răspuns după mesajul primit de la Cristi Chivu, într-un interviu pentru Tuttomercatoweb.

"Mă bucur că a spus asta, dar acum, de când e antrenorul lui Inter, nu-mi mai răspunde! (n.r - râde)

Chivu, așa cum am mai spus, era un lider. A fost colegul meu de cameră, m-a învățat cuvinte și înjurături în română. E un om extraordinar. Ceea ce face la Inter ca antrenor este incredibil. Nu a fost ușor să preia echipa după ce pierduse finala Ligii Campionilor în asemenea mod, dar a reușit să adune din nou toate piesele", a spus Wesley Sneijder.

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