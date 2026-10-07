Atacantul argentinian a fost dispus să accepte statutul de a cincea opțiune în ofensiva echipei pregătite de Cristi Chivu, însă nu a mai existat un loc disponibil în lot.

Informația a fost dezvăluită de jurnalistul italian Fabrizio Biasin, în podcastul „The Table”. Potrivit acestuia, Icardi a făcut eforturi importante pentru a se întoarce la clubul la care a evoluat între 2013 și 2020.

Mauro Icardi voia să revină la Inter Milano

„Vorbești cu unul dintre cei mai mari fani ai lui Mauro Icardi de pe planetă. Consider că narațiunea din jurul plecării sale a fost eronată: a plătit prețul pentru o serie de decizii care îi aparțineau, iar lucrurile au mers prost din cauza lui. Dacă ar putea o lua de la capăt astăzi, ar face alte alegeri.

Însă am ajuns să-l cunosc și pot spune că rar am văzut un atacant atât de sincer atașat de tricoul lui Inter, așa cum era el. Și iată un lucru pe care nu-l știi: în vara anului 2026, a luptat din răsputeri să revină la Inter din postura de a cincea variantă de atacant. S-ar fi întors chiar și pe un salariu de bază, dar, din păcate pentru el, locurile din lot erau deja ocupate”, a spus italianul, potrivit sursei citate.

Icardi a rămas liber de contract la 1 iulie 2026, după despărțirea de Galatasaray. În vara aceasta, numele său a fost asociat cu mai multe cluburi din Italia, în special Lazio, dar și Parma, Milan sau Juventus.

La Inter, Icardi a înscris 124 de goluri în 219 meciuri și a purtat banderola de căpitan. După plecarea din 2019, a ajuns la PSG, iar apoi la Galatasaray.