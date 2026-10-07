Manchester United are parte de un start de sezon deloc bun, iar din acest motiv se discută despre posibilitatea ca Michael Carrick să fie înlocuit! Deși în vară conducerea a hotărât să meargă tot pe mâna lui, evoluțiile din Premier League, de până acum, din ediția 2026-2027, ridică noi semne de întrebare.

Cu toate acestea, Carrick, a respins speculaţiile privind poziţia sa la club, insistând că se aşteaptă să dispună de timpul necesar pentru a redresa situaţia după un început dificil de sezon.

Manchester United poate renunța la Michael Carrick! Vine Antonio Conte în Premier League?

În cărți pentru a prelua Manchester United, dacă se va renunța până la urmă la Michael Carrick, este, conform presei din Anglia, Antonio Conte!

Antonio Conte (56 de ani) s-a despărțit de Napoli în vară, iar acum poate obține un contract spectaculos în Premier League! Conte a petrecut două sezoane la Napoli. În primul a reușit să câștige titlul, însă în al doilea nu a putut face față Interului condus de Cristi Chivu și a încheiat pe locul 2, la o distanță semnificativă.

Liber de contract, Antonio Conte putea merge în Arabia Saudită. Italianul a primit o ofertă colosală de la Al Ittihad, cu un salariu anual de 20 de milioane de euro, după cum anunța Corriere dello Sport în urmă cu mai bine de o lună.

Antonio Conte, antrenor la Manchester United? Speculații în presa din Anglia

Antonio Conte a fost considerat favorit și pentru ocuparea postului de selecţioner al Italiei, după alegerea lui Giovanni Malago în funcţia de preşedinte al Federaţiei italiene de fotbal (FIGC), fostul antrenor al echipelor Juventus Torino şi SSC Napoli fiind preferat de majoritatea cluburilor din Serie A.

Nici acolo nu a ajuns Conte, dar poate da lovitura cu o trecere în Premier League, la Manchester United!

”Dacă mergi la un club unde istoria vorbește de la sine - o istorie alcătuită din trofee, titluri de campion și victorii - poți onora acea istorie doar într-un singur fel: având ambiția de a readuce acel club - dacă nu există astăzi - pentru a lupta pentru acele obiective.

Știu foarte bine că o singură echipă poate câștiga în fiecare an multe, dar trebuie să port în inimă, dar și să în inimile fanilor, jucătorilor și conducerii, acea scânteie, acea speranță care te face să spui: «La naiba, putem câștiga».

Sunt multe cluburi care și-au pierdut cumva din vedere istoria.

Aș vrea să merg la unul dintre aceste cluburi ca să scot acea istorie la suprafață și să o fac să strălucească din nou.

Cluburi unde există presiune, unde, în cele din urmă, știi foarte bine că nu te duci acolo doar ca să participi, ci ca să concurezi”, a spus la modul general Antonio Conte, dar acest club la care face referire poate fi, se pare, Manchester United.

Antonio Conte l-ar vrea pe Lautaro Martinez, dacă ajunge antrenor la Manchester United

În plus, conform The Sun, venirea lui Conte la Manchester ar aduce în discuții mai multe transferuri fantastice, printre care și cel al lui Lautaro Martinez!

Atacantul argentinian a început în forță sezonul competițional în tricoul lui Inter Milano, formație pregătită de românul Cristi Chivu, pentru care a marcat deja patru goluri în primele patru etape din Serie A.

Chivu a anunțat că atacantul argentinian va rămâne la Inter Milano, informațiile din presă fiind doar normale în perioada de transferuri, dar jurnaliștii din Anglia anunță că acesta poate fi una din mutările tari pe care Conte le poate face odată cu posibila venire la Manchester United.