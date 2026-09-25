FOTO ȘI VIDEO Noul stadion din Timișoara, aproape de finalizare! Care va fi primul meci oficial

Noul stadion din Timișoara, aproape de finalizare! Care va fi primul meci oficial Liga 2
SPORT.RO
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Poli Timișoara e cu gândul atât la promovarea în Superliga, cât și la mutarea pe Stadionul "Eroii Timișoarei".

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Poli Timișoara, aproape să se mute. Primul meci pe Stadionul "Eroii Timișoarei" ar trebui să se dispute în februarie

Lucrările la Stadionul "Eroii Timișoarei" aveau inițial termen de finalizare în luna decembrie a acestui an, însă Poli pare că se va muta în noua casă în februarie 2027, atunci când este programat primul meci oficial din următorul an.

Cum arată acum Stadionul "Eroii Timișoarei"

Foto: PRO TV

  • Stadion timisoara eroii timisoarei septembrie 2026 17
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Stadionul va avea 10.000 de locuri, a costat 23 de milioane de euro, iar lucrările la montarea gazonului au început deja. Ion Timofte, directorul sportiv al lui Poli, este destul de sigur că primul meci oficial pe "Eroii Timișoarei" va fi cel cu Metaloglobus, din februarie.

"Sperăm ca noul stadion să fie gata cât mai curând. Văd că a început montarea gazonului. Mai sunt lucruri de făcut pe exterior, dar sper ca pe 20 februarie, când începe sezonul de primăvară, să putem veni aici cu echipa pe locul 1, iar suporterii să vină pe un stadion cu condiții bune.

Certitudinea mea e că pe 20 februarie vom putea juca pe noul stadion al Timișoarei. Ar fi bine dacă am putea intra și în decembrie, dar să nu forțăm lucrurile prea mult", a spus Ion Timofte, pentru PRO TV.

Stadionul "Eroii Timișoarei" va fi folosit de Poli până când va fi gata noua arenă "Dan Păltinișanu", care va costa aproximativ 140 de milioane de euro și va avea o capacitate de 32.000 de locuri, a doua cea mai mare din România, după Arena Națională.

Poli Timișoara are șanse mari la promovare în acest sezon. Echipa lui Dan Alexa este neînvinsă în actuala ediție de Liga 2 și ocupă locul secund după 8 etape, cu 20 de puncte.

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