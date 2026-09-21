VIDEO EXCLUSIV „A început să tureze motoarele la maxim!” Pantilimon a numit favorita la titlu în SuperLiga: „Va câștiga la pas”

„A început să tureze motoarele la maxim!” Pantilimon a numit favorita la titlu în SuperLiga: „Va câștiga la pas” Superliga
SPORT.RO
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Costel Pantilimon a numit echipa favorită la titlu în SuperLiga.

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Universitatea CraiovaSuperligaRapidDinamoFCSBCostel Pantilimon
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Etapa a 10-a din SuperLiga ne-a adus meciuri extrem de spectaculoase. De la Universitatea Craiova - FCSB 5-0, la Dinamo - Farul 4-0, dar și Rapid - FC Argeș 3-1, întrecerea internă dă dovadă de o concurență acerbă în partea superioară a clasamentului.

Costel Pantilimon a numit favorita la titlu

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 21 septembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Costel Pantilimon și Robert Niță.

Întrebat despre lupta la titlu, Costel Pantilimon nu a stat pe gânduri și a nominalizat-o pe Universitatea Craiova. Fostul mare portar le-a inclus și pe Rapid și Dinamo. Cât despre FCSB, „Panti” e de părere că va avea un cuvânt de spus după venirea lui Laurențiu Reghecampf.

„Craiova mi se pare că începe acum să tureze motoarele la maxim. Vorbeam la începutul sezonului că este echipa care poate câștiga, din nou, campionatul. Va câștiga și acest campionat, aceasta este părerea mea, poate sunteți și voi de acord.

Uitându-ne puțin la sezonul trecut și la cum arată acum, e o echipă pe care toată lumea o vede favorită la campionat. Ok, Rapid vine din urmă, începe să aibă stabilitate și să nu mai fie fluctuații. E și Dinamo, care e o surpriză plăcută după schimbarea antrenorului. E și FCSB, iar după venirea lui Reghe va fi luată și presiunea de pe umerii antrenorului. Intervențiile patronului ofereau un alibi, Gigi Becali îți dă impresia că gestionează tot în club”, a declarat Costel Pantilimon la VOYO SPORT LIVE.

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Universitatea Craiova, pe val în SuperLiga

Deși a început sub așteptări sezonul, Universitatea Craiova și-a revenit în competiția internă. Oltenii au acumulat 20 de puncte în primele 10 runde din SuperLiga și ocupă locul trei în ierarhie.

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