Lovitură pentru Andrei Rațiu! A egalat recordul lui Cristi Chivu în ziua meciului cu Suedia

Andrei Rațiu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători de la echipa națională. Acesta joacă constant la Rayo Vallecano, în La Liga, iar evoluțiile sale sunt apreciate.

Andrei Rațiu a egalat recordul lui Cristi Chivu

În contextul rezultatelor slabe înregistrate de echipa națională, Andrei Rațiu are și motive de bucurie. Dacă „tricolorii” au pierdut toate cele trei meciuri disputate în Liga Națiunilor, fundașul lui Rayo a primit o veste importantă fix în ziua duelului cu Suedia.

Așa cum aminteam în rândurile de mai sus, Rațiu este o piesă importantă la Rayo Vallecano, iar în consecință specialiștii i-au ridicat cota de piață. În actualizarea de luni, 5 octombrie, experții de la Transfermarkt i-au atribuit o valoare de 24 de milioane de euro fundașului.

Vestea este una importantă, deoarece moralul jucătorului poate fi îmbunătățit. Andrei Rațiu a ratat în ultima zi de mercato un transfer în Premier League, la Fulham, iar rezultatele de la echipa națională au fost sub așteptări.

După actualizare, Andrei Rațiu s-a distanțat în clasamentul celor mai bine cotați fotbaliști români. Totodată, acesta a egalat recordul lui Cristi Chivu.

Mai exact, Cristi Chivu, pe când evolua la Inter, valora nu mai puțin de 24 de milioane de euro. Acest lucru a avut loc la finalul sezonului 2007/2008.