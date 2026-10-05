Legenda lui Inter dezvăluie: "Chivu m-a învățat să înjur în română. Acum, după ce a devenit antrenor, nu îmi mai răspunde"

Legenda lui Inter dezvăluie: &quot;Chivu m-a învățat să înjur în română. Acum, după ce a devenit antrenor, nu îmi mai răspunde&quot; Serie A Sursa foto: Imago Images
SPORT.RO
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Wesley Sneijder (42 de ani), fostul mare jucător al lui Inter Milano, a rememorat perioada petrecută alături de Cristi Chivu (45) la formație de pe "Giuseppe Meazza".

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Din articol

Sneijder și Chivu au făcut parte din echipa lui Jose Mourinho care cucerea tripla istorică din 2010. Cei doi foști jucători de la Inter, care au împărțit vestiarul și la Ajax, păstrează și acum o relație foarte bună, mijlocașul olandez având adesea un discurs laudativ la adresa antrenorului care a cucerit eventul în stagiunea precedentă.

Wesley Sneijder, povești cu Cristi Chivu din perioada Inter

Recent, la Festivalul Sportului de la Trento, Cristi Chivu a avut și el un mesaj special pentru Wesley Sneijder: "E greu să exprim în doar câteva secunde cât de mult te respect. Îți mulțumesc pentru ceea ce ai însemnat pentru mine ca om, pentru seriozitatea și dezinvoltura ta în momentele importante. Am învățat atât de multe de la tine".

Sneijder, fost jucător și la Ajax, Real Madrid sau Galatasaray, a răspuns după mesajul primit de la Cristi Chivu, într-un interviu pentru Tuttomercatoweb.

"Mă bucur că a spus asta, dar acum, de când e antrenorul lui Inter, nu-mi mai răspunde! (n.r - râde)

Chivu, așa cum am mai spus, era un lider. A fost colegul meu de cameră, m-a învățat cuvinte și înjurături în română. E un om extraordinar. Ceea ce face la Inter ca antrenor este incredibil. Nu a fost ușor să preia echipa după ce pierduse finala Ligii Campionilor în asemenea mod, dar a reușit să adune din nou toate piesele", a spus Wesley Sneijder.

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Cristi Chivu: ”Mentalitatea mea era că trebuie să mă alătur echipei naționale”

Cristi Chivu s-a destăinuit într-o manieră nouă şi profundă, concentrându-se mai mult asupra stării sale emoţionale şi a activităţii de antrenor decât asupra evenimentelor care i-au marcat cariera de jucător.

"M-am întors repede, după două luni şi jumătate. Am ajuns în finală, am câştigat campionatul, Cupa şi chiar Liga Campionilor. Însă mentalitatea mea era că trebuie să mă alătur echipei naţionale, pentru că aveam acea responsabilitate. 

Eram şi căpitanul naţionalei şi nu voiam să fiu perceput drept cineva care şi-a luat nasul la purtare. Selecţionerul îmi oferise câteva zile libere, dar am spus: 'Nu, sunt căpitanul echipei; trebuie să mă prezint la fel ca toţi ceilalţi'", a spus recent Chivu.

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