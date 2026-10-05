Chivu, tras la răspundere: "E unul dintre cei mai buni din lume. Dacă nu îi dă minute, n-are sens să mai stea"

Chivu, tras la răspundere: &quot;E unul dintre cei mai buni din lume. Dacă nu îi dă minute, n-are sens să mai stea&quot; Serie A
SPORT.RO
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Zvonimir Boban (57 de ani), fostul mare fotbalist al lui AC Milan, a comentat situația unui jucător antrenat de Cristi Chivu la Inter Milano.

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Inter MilanoZvonimir BobanPetar Suciccristi chivu
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Boban a vorbit despre situația conaționalului Petar Sucic (22 de ani). Mijlocașul croat prinde puține minute în acest sezon sub comanda lui Cristi Chivu - în total doar puțin peste 200 în cele cinci meciuri.

Zvonimir Boban: "Sucic trebuie să joace mai mult la Inter!"

Doar de două ori titular la Inter în acest sezon, Sucic este sfătuit de Boban să își caute o altă echipă în cazul în care statutul său nu se va schimba.

"Cred că Sucic ar trebui să joace mai mult la Inter. Este un jucător complet, extraordinar, cu multă clasă și mult curaj. Este evident că nu se simte în largul lui. 

Dacă lucrurile continuă așa, nu știu cât sens mai are să rămână acolo. Este unul dintre cei mai buni interi din lume", a spus Zvonimir Boban, citat de Gazzetta dello Sport.

Sucic a sosit la Inter de la Dinamo Zagreb, vara trecută. În stagiunea precedentă a fost unul dintre jucătorii de bază, cu nu mai puțin de 50 de meciuri jucate, dintre care 28 ca titular.

Chivu recunoștea că e îngrijorat de distribuirea minutelor

La mijlocul lunii septembrie, Cristi Chivu recunoștea că are probleme în a le oferi minute tuturor jucătorilor importanți din lot. "Sunt puțin îngrijorat că nu am reușit să le dau minute lui Sucic sau Bisseck", declara românul, după un meci cu Udinese.

La ultimul meci, 2-2 contra celor de la Roma, Sucic a început pe bancă, însă a fost introdus în minutul 54, când i-a luat locul lui Curtis Jones, fotbalist adus în această vară de la Liverpool.

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