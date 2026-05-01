Patru zile de meciuri, tribune pline, galerii active, răsturnări de scor și o energie care a depășit cu mult nivelul obișnuit al unei competiții între licee. Așa s-a încheiat Turneul Final București din Liga Liceelor Playerfy 2026, găzduit de Sala Polivalentă, într-un decor care a arătat cât de mult a crescut acest proiect în ultimii ani.

Ultima zi a fost una dintre cele mai intense ale turneului. Cele opt echipe rămase în competiție au intrat pe teren hotărâte să își joace până la capăt șansa la trofeu, iar din tribune au fost împinse de colegi, profesori și galerii venite în număr impresionant, care au creat o atmosfera unica pentru competitiile scolare din Romania.

Turneul de la București a fost, de altfel, cel mai mare moment al ediției 2026. După o primă fază în care zeci de licee au fost implicate în meciuri de pregătire și selecție, capitala a adus la un loc cele mai bune 16 echipe, împărțite în grupe, într-un format apropiat de competițiile mari, cu transmisiuni live, evaluare digitală și o expunere rară ampla.

Rezultatele zilei finale

Sferturi de finală

• Matei Basarab - Cervantes 2-3

• Liceul Economic Nr. 1 - Dimitrie Bolintineanu 4-0

• Aurel Vlaicu - Petru Maior 5-3

• Xenopol - Doamna Chiajna 2-2, 7-6 după loviturile de departajare

Semifinale

• Cervantes - Liceul Economic Nr. 1 0-3

• Aurel Vlaicu - Xenopol 3-3, 4-5 după loviturile de departajare

Finala mică

• Cervantes - Aurel Vlaicu 1-5

Finala mare

• Liceul Economic Nr. 1 - Xenopol 6-1

Una dintre poveștile turneului a fost parcursul lui Cervantes, echipă aflată la prima participare, care a reușit să ajungă până în semifinală după ce a eliminat-o pe Matei Basarab în sferturi, deși fusese condusă până în ultimele minute. Tot printre revelațiile acestei ediții s-a numărat și Xenopol, altă debutantă care a mers până în finală după două meciuri dramatice câștigate la limită.

Finala a fost însă controlată clar de Liceul Economic Nr. 1, care s-a impus cu 6-1 și a devenit campioana Bucureștiului.

Clasament final:

1. Liceul Economic 1

2. A.D. Xenopol

3. C.N. Aurel Vlaicu

Premii individuale

• Jucătorul turneului: David Frone - Liceul Economic Nr. 1

• Golgheterul turneului: Andrei Marin - 10 goluri, Aurel Vlaicu

• Cel mai bun portar: Sebastian Georgescu - Liceul Economic Nr. 1

Un moment special al zilei a fost prezența lui Ciprian Marica, care a dat lovitura de start și a participat la festivitatea de premiere.

Dincolo de scoruri, turneul a scos din nou în evidență un lucru nou pentru o competiție școlară: implicarea întregului liceu. Nu doar echipele de pe teren au contat, ci și profesorii coordonatori, colegii din tribune, galeriile, voluntarii și echipele care s-au ocupat de comunicare și organizare în jurul fiecărei școli.

Un alt element care diferențiază Liga Liceelor Playerfy de formatul clasic al unui turneu între licee este componenta digitală. Competiția este organizată cu ajutorul Playerfy App, unde sunt gestionate loturile, rezultatele, statisticile și profilurile jucătorilor. În același timp, toate meciurile din fazele finale au fost transmise live, ceea ce a adăugat o dimensiune media rară pentru sportul școlar din România.

După încheierea turneului din Capitală, tabloul Final Four-ului național este acum complet. Faza finală va avea loc luni, 11 mai, de la ora 13:00, la Sala Dinamo, și va reuni campioanele celor patru centre competiționale:

• Giurgiu - Colegiul Național „Ion Maiorescu”

• Sibiu - Liceul Teoretic „Constantin Noica”

• Constanța - LPS „Nicolae Rotaru”

• București - Liceul Economic Nr. 1

Meciurile și informațiile despre competiție pot fi urmărite pe:

https://ligaliceelor.ro/

Liga Liceelor Playerfy 2026 este organizată de Federația Română de Fotbal și Asociația EDIT, în parteneriat cu Playerfy App, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării. Partenerii media ai proiectului sunt VOYO și PRO TV, iar sponsorii ediției 2026 sunt Decathlon, Motorola, Bucovina, Kapital și SIXT Always YES.