Inter Milano este foarte aproape să câștige al 21-lea titlu din istorie, la primul sezon cu Cristi Chivu (45 de ani) în rolul de antrenor principal.

Cristi Chivu, aproape de cucerirea Serie A

Pe 3 mai, duminică, Inter o va înfrunta pe Parma, pe „Giuseppe Meazza”, iar o victorie i-ar aduce automat triumful în Serie A, indiferent de ce rezultat vor înregistra Napoli și AC Milan în etapa a 35-a.

Cristi Chivu și elevii săi ar putea deveni campioni chiar și înaintea meciului cu Parma, programat duminică, de la 21:45.

Pentru că sărbătoarea lor să înceapă înaintea duelului contra „cruciaților”, trebuie ca AC Milan să nu se impună în deplasarea cu Sassuolo (duminică, de la 16:00) și ca Napoli să cedeze pe terenul lui Como (sâmbătă, 2 mai, 19:00).

Un egal al napolitanilor, urmat de orice alt rezultat obținut de AC Milan în afară de victorie, ar face ca Interul să aibă nevoie doar de o remiză contra Parmei pentru „Scudetto”.

Suma impresionată pregătită de Inter

Cum titlul de campioană pare doar o chestiune de timp în momentul de față, conducerea lui Inter a pregătit o primă specială pentru Chivu și elevii săi.

Dacă nu se va produce o surpriză incredibilă, Cristi Chivu, jucătorii și stafful antrenorului român vor împărți 6.000.000 de euro, după cum notează tuttomercatoweb.com.

Inter este lider în Serie A cu 79 de puncte. Doar Napoli (69) și AC Milan (67) mai speră încă la un miracol pentru ele.

Pe 13 mai, de la ora 22:00, în exclusivitate pe VOYO, se va disputa finala Cupei Italiei: Lazio - Inter. Chivu poate să își treacă în CV eventul, la primul sezon ca antrenor pe „Giuseppe Meazza”.