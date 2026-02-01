În acest weekend, FCSB a bătut palma cu Oțelul pentru transferul lui Joao Paulo. Gigi Becali a anunțat că plătește 600.000 de euro pentru mijlocașul din Insulele Capului Verde, iar gălățenii vor încasa și bonusul de câteva sute de mii de euro de la FIFA în cazul în care mijlocașul va fi convocat de naționala sa pentru Cupa Mondială din vară.

Joao Paulo, prezent la FCSB - Csikszereda



Duminică seară, Joao Paulo a mers pe Arena Națională pentru a asista la meciul lui FCSB cu FK Csikszereda. Mijlocașul a stat la una dintre loje alături de președintele Mihai Stoica și de Ofri Arad, un alt jucător sosit în această iarnă, care nu face parte din lot.

La fel ca Mihai Stoica și Ofri Arad, Joao Paulo a îmbrăcat o geacă cu însemnele celor de la FCSB.

