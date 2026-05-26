Filipe Coelho: "Intenționez să rămân la Craiova"

Sosit la Craiova în noiembrie, după plecarea lui Mirel Rădoi, Filipe Coelho a reușit să aibă rezultate peste așteptări în special în competițiile interne, pe care a reușit să le câștige.

La data de 1 aprilie, Filipe Coelho a primit o prelungire a contractului până în 2027. Cel mai probabil, portughezul a atras atenția altor cluburi din străinătate prin rezultatele sale, însă tehnicianul spune că nu se gândește să părăsească clubul în această vară.

"La momentul actual am un contract cu Craiova și intenționez să rămân. Vom începe pregătirile pentru noul sezon", a spus Filipe Coelho, într-un interviu pentru ziarul portughez Record, când a fost întrebat ce va face dacă va primi oferte din alte campionate.

Filipe Coelho: "Vom pierde jucători în această vară"

Coelho a fost întrebat și despre obiectivele Universității Craiova în următorul sezon, unul în care echipa sa va juca în preliminariile Ligii Campionilor.

Antrenorul oltenilor se așteaptă ca Universitatea Craiova să piardă câțiva jucători importanți în această vară, după ce au impresionat în acest sezon istoric.

"Urmează să avem o întâlnire cu președintele clubului și directorul sportiv pentru a înțelege care sunt obiectivele. De asemenea, trebuie să vedem dacă vom avea posibilitatea de a investi.

Încă mai avem multe lucruri de îmbunătățit. Știm că vom pierde jucători, așa cum se întâmplă cu orice echipă campioană. Cei mai buni jucători atrag atenția unor cluburi din străinătate, inclusiv din partea unora care joacă în Champions League", a mai spus Coelho.