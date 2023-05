Antrenorul care a făcut scandal după ce a plecat de la FCSB laudă un jucător al roș-albaștrilor înainte de meciul cu Farul

Leo Strizu, antrenorul care a plecat cu scandal de la FCSB și l-a făcut praf pe managerul Mihai Stoica, a vorbit înaintea partidei care poate decide titlul în Superliga, Farul Constanța - FCSB, programată duminică, la Ovidiu, de la 21:00.

Strizu a analizat echipele și a vorbit la superlativ despre Florinel Coman, jucător cumpărat de FCSB chiar de la Farul Constanța.

„Dacă ar fi să analizez, aș da un plus FCSB-ului, mai ales în atac, pentru că lipsa lui Alibec contează foarte mult. Am jucat atacant, îl înțeleg, un jucător care e mai mult decât matur, dar căruia îi lipsește ceva. Jucătorii tineri s-au adunat în jurul lui și el are un merit și când joacă prost. Gestul lui îl înțeleg.

Aș analiza și departamentul de apărare. La FCSB, de la etapă la etapă, s-a sudat acel cuplu de fundași, Tamm și Dawa. Acolo au variante, spre deosebire de Hagi. Fără Larie, le va fi greu celor de la Farul.

Cel mai echilibrat e la mijlocul terenului. Contează foarte mult cine înțelege acest meci. Și FCSB, și Farul au jucători care pot rezolva meciul individual. Chiar dacă Farul are anumite trasee bine făcute, Steaua (n.r.: - FCSB) compensează prin individualitate.

Coman a fost întotdeauna un jucător bun. Este un jucător complet, căruia îi plac și rezolvă duelurile unu la unu”, a declarat Leo Strizu, potrivit Fanatik.

Cum ar putea arăta echipa Farului la meciul cu FCSB: Aioani - Kiki, Artean, Larie, Borza - Nedelcu, Băluță, Grameni - Mateus, Munteanu, Mazilu

Ultimele două runde în play-off

Etapa a 9-a

Sâmbătă: Sepsi – CFR 20.30

Duminică: Farul – FCSB 21.00

Luni: Rapid – U Craiova 20.30

Etapa a 10-a

27 mai: CFR – Farul

27 mai: FCSB – Rapid

27 mai: U Craiova – Sepsi

