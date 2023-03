Leo Strizu, acuzații grave la adresa lui Mihai Stoica: "Mi-a zis: 'Hai să-l lucrăm! Te bagi cu mine?'"

După demisia lui Leo Strizu, numeroase voci au susținut că Mihai Stoica a fost motivul. Antrenorul s-a plâns că "ar fi fost lucrat" de o persoană din cadrul clubului, care ar fi oferit informații presei referitoare la lipsa sa de importanță din cadrul clubului FCSB.

Leo Strizu spune că el și Teia Sponte l-au propus pe Mihai Stoica lui Gigi Becali

După ce a semnat și oficial rezilierea contractului cu FCSB, Leo Strizu a povestit cum l-a cunoscut pe Mihai Stoica, cum l-a propus pe actualul manager general în funcția de președinte la Steaua, în 2002, dar și cum MM ar fi forțat plecarea lui Victor Pițurcă de la echipă.

Strizu și-a început discursul cu perioada Oțelul Galați, când a colaborat pentru prima oară cu Mihai Stoica.

"Eu l-am cunoscut pe Mihai Stoica prin intermediul lui Sică Pușcoci, care m-a rugat... avea nevoie Mihai pentru club (n.r - Oțelul Galați) de o sumă de bani. Atunci eram în Turcia, dar i-am zis să ia din cont și să-i dea lui Mihai Stoica. La un an de zile după ce m-a lăsat, Mihai Stoica m-a contactat și m-a întrebat dacă vreau să lucrăm împreună. Am acceptat. Bineînțeles, banii mi i-a dat.

Am avut o perioadă foarte frumoasă cu Mihai Stoica, în care poate eram mai mult decât frații. Echipa nu mergea foarte bine, Combinatul era pe ducă, nu mai aveam surse de venituri, erau întârzieri foarte mari, dar am pus amândoi umărul pentru salvarea de la retrogradare.

(...) L-am introdus în relația noastră și pe Teia Sponte pentru că mai aveam nevoie și de o sursă de finanțare. Toate bune și frumoase. La un moment dat, după ultimul an, am zis că nu mai are rost să continuăm. Tot ca frații am mers pe mai multe variante: unde se duce MM, cu cine intră în discuții sau unde merg eu... să mergem amândoi. MM era pe altă pistă. Teia mi-a zis că n-are rost să merg în altă parte și mi-a zis să vorbesc cu Piți. Piți mi-a zis să mă urc în barcă și să merg lângă el (n.r - la Steaua)

Eu țineam la prietenia cu MM și i-am spus lui Teia: 'Hai să facem tot posibilul să-l aducem pe prietenul nostru'. Teia se apropiase de MM. La un moment dat, tot în acea perioadă, prin 2002, Teia zice să ne întâlnim cu Gigi. Asta se întâmpla duminică. Mergem, ne întâlnim cu Gigi și luni trebuia să fie numit la echipă Marius Stan. Când ne-am întâlnit cu Gigi, Teia a deschis subiectul: 'Băi, Gigi, ar fi bine să ne punem un apropiat președinte'. Gigi zice: 'Bun, ce variantă ai?'. Teia s-a uitat la mine, eu am dat din cap și zice: 'Mihai Stoica!'. Când a auzit de Gigi de Mihai Stoica... nu știu cum îl făcuse într-o emisiune, că tu n-ai vacanță câtă școală am eu, că se luase de el. Teia zice: 'Băi, Gigi, ai văzut, e bun, se bate pentru echipă, când îi dai drumul din cușcă, mușcă pe toată lumea".

Apoi, Gigi mă întreabă pe mine: 'Tu ce zici, mă?'. I-am zis: 'Băi, Gigi, eu îl susțin pe Teia. E prietenul meu, eu zic că merită. MM e ostaș bun în cadrul clubului. Vă garantez pentru el'. A zis: 'Bine, mă, sună-l'. Am vorbit cu MM să lase tot și cam ăsta a fost tot filmul", a spus Leo Strizu, la Fanatik.

Valeriu Argăseală, Gigi Becali, Leo Strizu, Virgil Becali și Mihai Stoica, în 2005 / Foto: Sport Pictures

Leo Strizu: "Mihai Stoica m-a întrebat dacă vreau să îl lucrăm pe Pițurcă"

Devenit președinte la Steaua în 2002, Mihai Stoica a încercat și chiar a reușit ulterior să scape de Victor Pițurcă, spune Strizu. Antrenorul susține că MM i-a propus să "îl lucreze împreună" pe fostul selecționer, însă a refuzat.

"Am început drumul acesta la Steaua, a început bine. Spre surprinderea mea, Piți s-a apropiat de mine. Are suflet bun, dar greu te poți apropia de el. S-a format o chimie frumoas între mine și Piți, veneam dimineața la stadion, ne beam cafea, discutam, urmăream antrenamentele. MM își vedea de treabă la birouri. Una e MM-ul care a fost la Galați și altul care a venit în București. N-a luat decât lucrurile rele.



După 3, 4, 5 luni, vorbesc cu MM. Îmi zice: 'Te urci cu mine în barcă?'. 'Păi, nu suntem în barcă? Ce vrei?'. Zice 'hai să-l lucrăm pe Piți. Te bagi cu mine?'. Zic: 'Zic, mă, MM-ule, tu ești prietenul meu. Nu am cum. Nu pot să particip la așa ceva'. Știam ce mă așteaptă. Poate am greșit, poate n-am greșit. Eu nu i-am spus niciodată lui Piți. Nu aveam cum, aveam o perioadă frumoasă cu MM, am fost mai mult decât frați, am pus umărul la venirea lui la Steaua. Tot eu să-l debarchez? Nu făcuse nimic. Legat de Piți, îl știam de 4-5 luni, m-am apropiat de omul ăsta.

În momentul în care nu am acceptat, cam de atunci a început să se rupă filmul. Am zis că și azi, dacă va trebui să iau o decizie, tot aceeași decizie o luam. Piți, până la urmă... s-a îndeplinit obiectivul lui Mihai. Gigi era la vremea aia foarte bun prieten cu Piți. După aceea s-au schimbat foarte multe, când Gigi a devenit și în acte patron. Apoi, cine credeți că a fost următorul pe listă? Aici, Piți cred că poate confirma. Și el vă poate spune ce a urmat după plecarea lui, cum se vorbea de Teia Sponte, omul care a făcut numai bine, l-a îndrăgit pe Mihai, l-a propus pe Mihai, dar trebuia să-i vină și lui rândul", a mai spus Leo Strizu.