De când a plecat Strizu de la echipă, FCSB a suferit și prima înfrângere. „Roș-albaștrii” au pierdut cu 1-3 pe „Francisc von Neuman” în fața echipei care se bate pentru evitarea retrogradării, UTA Arad.

Reacția lui Mihai Stoica în urma acuzațiilor făcute de Leo Strizu

Tehnicianul a făcut câteva declarații dure la adresa lui Mihai Stoica, mangerul general al clubului. Oficialul FCSB-ului a oferit și o reacție, însă nu a intrat în prea multe amănunte.

„Acuzații grave grave, sau așa și așa grave? Glumesc, am citit în mare. Am doar compasiune pentru el. Numai bine! Răspunsul e același: compasiune. Am altceva mai bun de făcut, crede-mă. Hai, mă, lăsați-mă cu Leo Strizu!”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Leo Strizu a clarificat lucrurile. Motivul pentru care a demisionat de la FCSB

Tehnicianul a specificat faptul că nu a putut trece peste faptul că a fost „denigrat” în interiorul clubului. De asemenea, Leo Strizu a spus că nu știe momentan de unde au plecat discreditările.

„Aș vrea să o iau cu începutul. Am acceptat această propunere din partea clubului să fiu antrenor cu licență PRO chiar dacă contribuția mea a fost minimă, am acceptat că am vrut să ajut clubul și am spus că sunt de acord cu propunerea asta. Știam ce mă așteaptă, dar până la un punct. Dacă am fost tăvălit de presă, de televiziune, poate pe bună dreptate, dar în momentul în care și din interiorul clubului se comandă articole care mă denigrau...

Deocamdată nu pot să dau un nume. Nu am o siguranță că știu exact cine este. Știți de ce am mari nedumeriri? Cel care mi-a făcut propunerea să vin la FCSB a fost Mihai Stoica. Și atunci nu aș vrea să mă pronunț pe această propunere. Dacă tot se vorbește urât despre mine și nu sunt dorit, atunci nu mai vreau să continui. Deocamdată nu știu cine este sau cine sunt împotriva mea.

Vă dați seama că eu nu aș putea să comentez ce spune Gigi. Nu cred că am folosit vreodată pronume de genul eu, noi, întotdeauna m-am ferit, am vorbit la modul general. Nu am intrat cu nimic în interiorul echipei”, au fost cuvintele lui Leo Strizu la televiziunea Digi Sport.

FCSB - Petrolul Ploiești 4-1, ultimul meci al lui Strizu la echipă

„Roș-albaștrii” au început perfect meciul de pe Arena Națională. Adrian Șut a deschis scorul în minutul 5, dar Felix Mathaus a reglat imediat scorul de pe tabela de marcaj și a restabilit egalitatea în minutul nouă.

Au urmat două reușite pentru FCSB. Andrea Compagno i-a readus pe „roș-albaștri” în avantaj în minutul 29 și a dus scorul la 3-1 în partea a doua a partidei, în minutul 57.

Pe final, Malcom Edjouma a lovit spectaculos balonul și a închis tabela la 4-1 în favoarea trupei dirijate de Mihai Pintilii, cu o foarfecă superbă. FCSB a câștigat, astfel, trei puncte prețioase în lupta la titlu.