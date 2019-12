"Am avut oferta de acolo!" Mirel Radoi a avut oferta de la unul dintre cluburile la care a scris istorie ca fotbalist! Unde ar fi putut ajunge si de ce a refuzat oferta

Mirel Radoi a avut o oferta de la un club din strainatate.

Selectionerul Mirel Radoi, a spus ca a fost contactat de catre cei de la Al Hilal in momentul cand era selectionerul nationalei U 21. Acesta a spus ca a refuzat oferta intrucat a vrut sa duca proiectul cu nationala de tineret pana la capat. Mirel Radoi a scris istorie la Al Hilal ca jucator, insa a ales sa nu dea curs ofertei pentru a prelua clubul.

"Oferta e mult spus, pentru ca as da nastere la alte discutii. Cum a fost si cu alte echipe, le-am taiat de la inceput. De ce? Pentru ca aveam un proiect la nationala de tineret, am promis Federatiei, le-am spus lui Razvan Burleanu si lui Mihai Stoichita ca am semnat contractul de doi ani, doi ani de zile, indiferent cine va veni, voi ramane aici.

Pentru mine contract este ceva care ar trebui facut, este o chestie formala. Din punctul meu vedere, ce ma tin sunt rezultatele si cuvantul. Adica daca eu am vorbit cu cineva si am negociat ceva lucrurile alea eu trebuie sa le gasesc in contract. Eu pana acum nu am citit contracte, doar le-am semnat", a spus Mirel Radoi la telekom.