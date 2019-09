"Puteam sa castig si campionatul!" Nicolae Dica regreta despartirea de FCSB! Dezvaluirile antrenorului dat afara de Becali dupa ce a RATAT titlul

Nicolae Dica a vorbit despre perioada in care a fost antrenor la FCSB.

Fostul antrenor de la FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre perioada in care a fost la carma ros-albastrilor si este de parere ca daca i s-ar fi dat continuitate ar fi reusit sa faca lucruri mult mai bune.

"Cat am stat la Steaua am facut lucruri bune. Puteam si mai mult, puteam sa castig si campioantul, stiti si cum l-am pierdut, la Iasi. Am fost foarte aproape, nu am reusit, din pacate, dar consider ca echipa a aratat bine in multe momente si am facut lucruri bune.

Cat am fost eu la Steaua am fost mereu pe locul 1, locul 2, am ajuns in primavara europeana. Si asa am fost contestat, cand eram pe locul doi, la trei puncte , mi se striga 'demisia' prin tribune", a spus Dica la Digi.

In locul lui Dica a fost adus Mihai Teja, care nu a reusit nici el sa le aduca titlul celor de la FCSB, si a fost dat afara de Becali. In prezent situatia ros-albastrilor este dramatica, se afla la cel mai slab start de sezon din istorie. Ocupa locul 11 in clasament cu doar 7 puncte acumulate dupa 8 meciuri. Etapa viitoare echipa antrenata de Bogdan Vintila va juca in Banie impotriva celor de la "U" Craiova, partida care se va desfasura cu casa inchisa, fiind vandute toate biletele.