Nicolae Dica, nerabdator sa isi vada fostele echipe la treaba: "Sper sa fie spectacol, eu asa mi-as dori!" Cu cine tine in derby

Nicolae Dica spera ca meciul din aceasta seara sa fie unul bogat in ocazii si cu multe goluri.

Secundul lui Mirel Radoi de la echipa nationala asteapta cu nerabdare meciul CFR Cluj - FCSB si spera sa fie spectacol in teren.

Dica a evoluat pentru ambele echipe, insa spera ca in aceasta seara FCSB sa se impuna.

"Jucatorii vin dupa o perioada lunga in care nu au jucat, aproximativ trei luni, e clar ca nu vor avea un ritm foarte bun. Asteptam sa vedem determinare in primul rand. De obicei, nu au fost meciuri spectaculoase intre CFR si FCSB. CFR cluj are un avantaj, este echipa de pe primul loc si pentru ei si un egal ar fi bun, dar speram sa fie spectacol, eu asa mi-as dori.

Am jucat doar sase luni la CFR Cluj, dar am castigat Cupa si campionatul. Am amintiri placute de acolo. Atata timp cat am castigat doua trofee, este un lucru pozitiv, m-am simtit foarte bine si acolo. La Steaua am facut performantele cele mai mari.

Am avut momente frumoase si la Steaua si la CFR, intr-adevar mai multe la Steaua, pentru ca am jucat mai multi ani. Am castigat trofee cu ambele echipe si am numai cuvinte de lauda pentru amandoua, sunt doua cluburi mari in Romania.

Si atunci erau meciuri incrancenate. Castigam la Bucuresti, dar se marcau multe goluri, imi aduc aminte de un 4-2 parca. Au fost si meciuri echilibrate, si acum sunt meciuri echilibrate, dar au fost si meciuri frumoase intre CFR si Steaua. In ultimii ani, intr-adevar, de exemplu cand am fost eu antrenor, au fost meciuri care s-au terminat 1-1, am egalat in minutul 92, 93. Speram ca duminica seara sa fie altceva", a spus Dica pentru ProSport.

Nicolae Dica: "Mirel Radoi e cel mai bun fotbalist alaturi de care am evoluat!"

Amintirile din Liga Campionilor alaturi de Mirel Radoi vor ramane intotdeauna in sufletul lui Dica. Actualul selectioner al echipei nationale este cel mai bun fotbalist alaturi de care a evoluat Dica:

"Cele mai frumoase raman amintirile din Liga Campionilor, acestea nu se pot uita. Cel mai bun jucator alaturi de care am jucat la Steaua ramane Mirel Radoi. Si la CFR Cluj am prins jucatori buni, erau Culio, Peralta, Cadu. Eu am prins CFR-ul atunci cand a promovat. In timp, a devenit mai puternica, cand au inceput sa investeasca multi bani. L-am avut antrenor pe Andrea Mandorlini, m-am inteles bine cu el. Am avut foarte multi antrenori buni, dar e clar ca Olaroiu ramane unul dintre cei mai buni", a mai spus Dica, potrivit sursei citate.