Nicolae Dica iese la ATAC: "Orice antrenor ia titlul cu FCSB DACA e lasat in pace de Gigi Becali!" 

Nicolae Dica a terminat pe locul 2, in urma celor de la CFR, insa a reusit sa duca echipa in primavara europeana.

Nicolae Dica nu il iarta pe Gigi Becali, cel care nu a gasit nici acum antrenor dupa demisia lui Bogdan Andone. Dica a fost chemat inapoi deja de doua ori de Becali, insa antrenorul a preferat s-o antreneze pe FC Arges in liga a doua decat sa lucreze din nou cu el.

Dica e convins ca orice antrenor ar putea avea succes cu lotul FCSB, insa cu conditia ca patronul sa nu mai intervina.



Dica: Orice antrenor ar avea succes la FCSB daca ar fi lasat in pace!

"Eu cred ca orice antrenor care ar veni la FCSB, tanar, batran, cu experienta, fara experienta, ar lua titlul daca ar fi lasat in pace si i s-ar da libertate mai multa din partea lui Gigi Becali", a declarat Dica la Telekom.

Dica nu a exitat sa-l felicite pe Dan Petrescu pentru victoria de rasunet cu Celtic in turul 3 preliminar Champions League.

"Bravo lui Dan Petrescu, a reusit ceva deosebit, e un antrenor foarte bun si probabil ca are meritul principal, dar si eu am reusit sa duc FCSB in play-off-ul Championd League, acum 2 ani, deci inseamna ca si eu sunt un antrenor foarte bun", a mai spus Dica.