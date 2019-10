"Bai fraiere, nu fi prost!" Mesajul SAVUROS transmis de Gigi Becali lui Nicolae Dica: "Cu FCSB te poti propulsa"

Gigi Becali l-a sunat pe Nicolae Dica imediat dupa ce acesta a anuntat ca pleaca de la FC Arges.

Nicolae Dica a plecat de la FC Arges dupa o serie de neintelegeri cu conducerea clubului.

"Chiar aseara m-a sunat domnul Becali si a facut o gluma asa cu mine. Dansul a vrut sa imi plateasca clauza, dar eu am vrut sa raman la FC Arges. Am vrut sa fac lucruri frumoase acolo. Eu aveam un plan pe 3 ani aici, voiam sa fac o echipa competitiva si sa promovez. Domnul Becali m-a sunat si mi-a spus: <Ce faci, tata, cu proiectul tau>. I-am spus ca se intampla in viata si ca trebuie sa invatam din fiecare lucru", spunea Dica.

Gigi Becali a dezvaluit motivul pentru care l-a sunat pe Dica:

"L-am sunat pe Dica, pentru ca l-am invitat la nunta fetei mari. Dupa ce l-au dat afara, i-am dat si eu un telefon ca sa ii urez si eu felicitari pentru proiect. L-am luat si eu la misto, ca el m-a refuzat atunci ca are un proiect. I-am zis bai Dica, ce faci bai tata. Bai fraiere, nu fi prost. Cu FCSB nu te intalnesti, FCSB are jucatori si te poti propulsa, nu e ca la FC Arges. Si am zis sa il iau si eu la misto acum. Si mi-a zis ca am avut dreptate, ca a avut incredere in oameni degeaba. Mie imi pare rau de Dica", a spus Becali in direct la PRO X.