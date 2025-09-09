Alin Fică a fost marele perdant al finalului de mercato intern! Sport.ro a arătat aici ce a pățit fotbalistul CFR-ului, aflat în fața unei mari oportunități. Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

În primele ore de după acest rateu de proporții, numele cel mai pomenit a fost cel al impresarului Lucian Marinescu. Din motive nedorite! Pentru că eșecul transferului a fost pus, în întregime, în cârca fostului fotbalist, devenit acum agent de jucători. Și cum niciun impresar nu-și dorește o asemenea publicitate negativă, Marinescu a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre cele întâmplate, în ultimele ore.

Mesajul care a schimbat totul

Potrivit celor povestite de Lucian Marinescu, în niciun moment, nu s-a pus problema ca Fică să rateze o șansă mare, pentru o sumă de 1.000 de euro, cum s-a vehiculat, într-o primă fază.

„Cea mai ciudată negociere pe care am avut-o eu vreodată! Din capul locului, eu, noi, n-am pus nicio piedică! Nu am blocat noi nimic. I-am sunat pe cei de la Rapid, le-am explicat pretențiile jucătorului. Mi-au făcut o ofertă... Nu ceea ce discutasem noi. Am schimbat 4-5 mesaje, apoi, subit, la ora 21.00, a apărut subit mesaj de la Mauro (n.r. – directorul sportiv al Rapidului, Mauro Pederzolli): «Lucian, s-a luat decizia de a o lua în altă direcție, nu mai pot să-ți onorez nici oferta inițială!». I-am mulțumit de interes, l-am informat pe Alin. N-am niciun argument să învinovățesc, să arunc cu vina, există criză de timp, oamenii se schimbă, au altă direcție, negociază cu mai mulți“, a spus Lucian Marinescu, în dialog cu jurnalistul Eduard Apostol.

Alin Fică își poate prelungi contractul cu CFR

În continuarea discuției, fostul fotbalist a spus că există inclusiv varianta ca Alin Fică să-și prelungească actualul acord cu formația din Gruia.

„La experiența mea, nu poate să-mi cadă o astfel de ofertă pentru o mie de euro sau ce s-a spus pe acolo. Nu pot s-o las așa, se face tam-tam. Că jucătorul câștigă nu știu cât (n.r. – s-a spus că salariul lui Fică, la CFR, e de 5.000 de euro lunar). O să câștige cât trebuie. Și CFR Cluj a înaintat o ofertă pe 3 ani pe care o analizăm, fiindcă lui îi expiră angajamentul la vară. Nu va pleca decât cu acord de la transfer la CFR Cluj, să fie liniște în privința asta“, a completat Lucian Marinescu.

