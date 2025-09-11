Rapid, în căutarea unui mijloc, a pus ochii pe Alin Fică, fotbalistul cotat la 1,4 milioane de euro de site-urile de specialitate care este legitimat la echipa din Gruia din martie 2020.



În cele din urmă, mutarea a picat, iar giuleștenii au rămas cu mijlocul neconsolidat.



Costel Gâlcă e vehement după ce Rapid a ratat transferul lui Alin Fică: ”Am mai spus și insist și de data asta”



La conferința de presă premergătoare meciului cu ”U” de la Cluj de vineri, Costel Gâlcă, antrenorul trupei din ”Grant”, a explicat că și dorit cu ardoare un nou jucător în compartimentul median.



De asemenea, Gâlcă a semnalat că are nevoie la Rapid și de un alt atacant, având în vedere că, de la plecarea lui Albion Rrahmani, giuleștenii nu au mai descoperit niciun vârf veritabil.



”Alin Fică e un jucător care poate ajunge la echipa națională. Am spus tot timpul că aveam nevoie de un jucător acolo. Nu s-a făcut… detaliile nu le știu, dar vedem în viitor ce se va întâmpla.



V-am mai spus și insist, pe viitor îmi doresc să mai vină jucători. Eu mi-aș fi dorit și un atacant, dar în momentul de față nu s-a realizat. Campionatul este lung, mai sunt și meciurile din Cupa României… cu siguranță va fi nevoie”, a spus Gâlcă.

