Fundașul central de 20 de ani născut în Germania a fost trimis și el împrumut, la divizionara secundă CSM Slatina, formație antrenată de Claudiu Niculescu și condusă din postura de președinte de Gheorghe Craioveanu .

Dacă brazilianul de 27 de ani a fost împrumutat la Rapid, a venit și rândul tânărului Dominik Șoptirean să schimbe echipa.

Leo Bolgado nu este singurul fundaș central care a plecat ieri de la CFR Cluj.

Dominik Șoptirean a ajuns la CSM Slatina



”Ne întărim defensiva cu două transferuri importante

📢Suntem bucuroși să anunțăm transferurile a doi fundași tineri, cu mare potențial: Gabriel Buta și Dominik Șoptirean

🔝Gabriel Nicolae Buta (23 de ani)- fundaş central, fundaş stânga

Crescut la Academia Hagi, Gabriel Buta are deja experiență în Liga 1 și Liga 2, bifând meciuri pentru Farul Constanța, Unirea Dej și FC U Craiova. De asemenea, a evoluat constant pentru echipele naționale de juniori și tineret ale României.

🔝Dominik Șoptirean (20 de ani) – fundaş central

Născut în Germania, Șoptirean vine de la CFR Cluj. El are dublă cetățenie (română și germană) şi este format la centrul de juniori al lui FC Augsburg, unde a fost căpitanul echipei U19.

În România, a mai evoluat pentru Unirea Dej şi Unirea Ungheni, acumulând experiență și adaptându-se la ritmul fotbalului românesc. Totodată, a debutat la echipa națională România U19, confirmând potențialul său.

⚪️🔵Le urăm mult succes și cât mai multe realizări în tricoul CSM Slatina!”, a postat divizionara secundă.

Nu doar fundași centrali au plecat în ultima zi de transferuri de la CFR Cluj.

Ardelenii s-au despărțit și de mai mulți atacanți: Postolachi, Mensah, Nkololo sau Gjorgjevski!

