Reeditarea sfertului UEFAntastic a fost transmisă în exclusivitate joi, pe 28 mai, pe VOYO și redată în format LIVE VIDEO & TEXT de către site-ul Sport.ro.

Alexandru Tudor, fluier final în Steaua - Rapid

După ce a încheiat partida, Alexandru Tudor și-a făcut o cruce și după a mers să se îmbrățișeze cu foștii jucători ai celor două rivale bucureștene.

Fostul arbitru este cunoscut că duce o viață spirituală, fiind prezent alături de Gigi Becali la numeroase evenimente religioase.

Alexandru Tudor s-a retras pe 14 decembrie 2018, în Liga 1, când a arbitrat Concordia Chiajna - Poli Iași 3-6. Tudor a strâns, în total, în primul eșalon, 381 de meciuri ca arbitru.

Pe lângă Alexandru Tudor, la centru s-a mai aflat și Cristi Balaj, iar asistenți au fost Aurel Oniță și Octavian Șovre.

Echipa Stelei

Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea

Carlos Fernandes și Cornel Cernea Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos

Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea

Echipa Rapidului

Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja

A treia remiză „UEFAntastică”

În sezonul 2005-2006, Steaua s-a calificat, în dauna Rapidului, în semifinalele Cupei UEFA după două partide terminate la egalitate: 1-1 în tur pe Giulești și 0-0 în returul de pe „Lia Manoliu”. Departajarea a fost făcută prin regula golului din deplasare.

Cele două confruntări au fost extrem de echilibrate și tensionate la vremea respectivă. Bănel Nicoliță a marcat pentru Steaua cu un șut din interiorul careului advers, după o pasă primită de la Daniel Oprița. Pentru Rapid a punctat Viorel Moldovan cu poarta goală, care a profitat de o minge scăpată de Carlos Alberto Fernandes.

Parcursul Stelei și al Rapidului în preliminariile Cupei UEFA

Turul I

Sant Julia - Rapid București 0-10 (0-5, 0-5)

Turul II

Rapid București - FK Vardar 4-1 (3-0, 1-1)

Turul III

Feyenoord - Rapid București 1-2 (1-1, 0-1)

Valerenga - Steaua București* 1-6 (0-3, 1-3)

*Steaua a venit din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, unde a fost eliminată de Rosenborg, scor 3-4 la general (1-1, 2-3).

UEFAntasticii, câștigători de grupe

Grupa C

Steaua București – 8 puncte (4-0 acasă cu Lens, 0-0 în deplasare cu Sampdoria, 3-0 acasă cu Halmstads și 0-0 în deplasare cu Hertha Berlin) Lens - 7 Hertha Berlin - 6 Sampdoria - 5 Halmstads - 0

Grupa G

Rapid București – 9 puncte (victorie 2-0 acasă cu Rennes, succes 1-0 în deplasare cu Șahtior, victorie 1-0 acasă cu PAOK, înfrângere 1-2 în deplasare cu Stuttgart) Șahtior Donețk - 9 Stuttgart - 9 PAOK Salonic - 3 Rennes - 0

Șaisprezecimi

Heerenveen - Steaua București 2-3 (1-3, 1-0)

Hertha Berlin - Rapid București 0-3 (0-1, 0-2)

Optimi

Rapid București - Hamburg 3-3 (2-0, 1-3)

Steaua București - Betis Sevilla 3-0 (0-0, 3-0)

Sferturi

Rapid București – Steaua București 1-1 (1-1, 0-0)

Semifinale

Schalke 04 - Sevilla 0-1 (0-0, 0-1 d.p.)

Steaua București - Middlesbrough 3-4 (1-0, 2-4)

Finala