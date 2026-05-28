La final, Vali Badea a vorbit despre atmosfera revederii și despre emoțiile trăite la 20 de ani de la performanța istorică a fotbalului românesc.

„Poate ne vedem iar peste 20 de ani”

Badea a explicat că astfel de întâlniri au o încărcătură specială pentru foștii jucători, dincolo de rezultat sau rivalitate.

Fostul atacant a recunoscut că nu mai are timp pentru pregătire fizică, fiind implicat în mai multe proiecte din fotbal.

„Încă un meci egal. Chiar vorbeam cu colegii și le spuneam: «Bine ar fi să ne vedem peste 20 de ani și să vedem dacă se decide atunci, dacă câștigă vreo echipă.»

Pentru mine e ziua în care uit de toate problemele, de griji, uit de tot. Este o bucurie, mi-aș dori să fie din ce în ce mai dese aceste reîntâlniri.

Eu, din punct de vedere fizic, sunt zero acum. Nu mai am timp să mă pregătesc, sunt cu proiectele, cu academia, cu baza, băgat în mai multe activități și chiar nu mai am timp nici de mine.

Este un meci de orgolii și este normal să fie așa. Noi întotdeauna am fost prieteni și în afara terenului, chiar dacă în timpul meciului au fost contacte mai dure.

E o plăcere, chiar îmi pare rău că nu au reușit să vină toți și mă bucur încă o dată de această revedere.

Ne dorim să avem cât mai multe echipe care să meargă cât mai multe în cupele europene și cu Dumnezeu înainte”, a spus Vali Badea după meci.

De ce nu s-a decis reeditarea sfertului UEFAntastic la penalty-uri: „Nu poți!”

Fostul atacant Robert Niță a explicat că decizia a ținut de contextul meciului și de respectul față de foștii portari, aflați acum într-o altă etapă a carierei și a vieții.

„E nasol pentru portar. E foarte greu, chiar foarte greu pentru portari. Trebuie să sari, nu poți să stai așa! Nu prea le mai dai șanse portarilor când stau statici, toți lovesc foarte bine. E greu să le ceri la 50 de ani să sară la fiecare minge. În rest, meciul a fost frumos”, a spus Robert Niță.

Partida a avut ritm, ocazii și momente spectaculoase, deși vârsta jucătorilor și-a spus cuvântul pe final. Andrei Cristea, Daniel Niculae, Bănel Nicoliță sau Mirel Rădoi au fost printre cei care au adus faze de poartă, însă tabela a rămas intactă.

În 2006, Steaua elimina Rapid în sferturile Cupei UEFA după 1-1 în Giulești și 0-0 pe fostul stadion „Lia Manoliu”. Bănel Nicoliță și Viorel Moldovan erau marcatorii la acea vreme.