Steaua s-a calificat atunci în semifinalele Cupei UEFA datorită golului marcat în deplasare. În meciul tur, Steaua și Rapid au remizat, scor 0-0, pe Stadionul Național, iar în retur, tabela de marcaj a indicat la capătul celor 90 de minute 1-1.

Reeditarea Steaua - Rapid din 2006 va fi în direct pe VOYO! ”UEFAntasticii” așteaptă tribunele pline. Când va avea loc meciul

”UEFAntasticii” României așteaptă tribune pline la reeditarea meciului care a împărțit România în urmă cu 20 de ani. Duelul dintre steliștii și rapidiștii din 2006 va fi pe 28 mai pe VOYO.

Paraschiv și Maftei au fost adversari în sfertul UEFAntastic din 2006 și și-au amintit de cele mai tari momente ale derby-ului din Europa.

Vasile Maftei: ”Mi-aș fi dorit să nu fi picat împreună și poate să fi jucat finala competiției. Era o luptă pe viață și pe moarte. Dădeam totul pe teren, la sfârșitul meciului ne dădeam mâna”.

Pasraschiv a dezvăluit că antrenorii de atunci, Olăroiu și Lucescu, erau vecini: ”Mai stăteau și gard în gard la vremea aceea. Mai scotea unul o cupă, o punea la gard. Celălalt câștiga campionatul, o scotea și celălalt pe gard”.

Rapidiștii nu au mai jucat de 14 ani în Europa.

”Cu toții ne dorim ca Rapidul să redevină echipa de temut, până la urmă în Europa, pentru că, la un moment dat, eram considerați un fel de sperietoare a echipelor din Europa”, a mai spus Maftei.