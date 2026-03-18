Contracandidatul Ilie Drăgan (41 de ani), care a avut mari probleme în sală când a încercat să-și țină discursul, nu a avut nicio șansă în fața lui Burleanu, care a câștigat zdrobitor un nou mandat, cu 258 de voturi.

Ilie Drăgan a obținut cinci voturi, în timp ce un vot a fost anulat. Protagonistul unui moment tensionat, contracandidatul lui Burleanu și-a ținut discursul în fața jurnaliștilor prezenți la Federația Română de Fotbal și a lăsat de înțeles că nu va renunța la războiul cu omul care a câștigat al patrulea mandat în fruntea FRF.

Ilie Drăgan, după episodul șocant de la FRF: ”Știau că am dovezi”

„Trebuia să atrag atenția că ceva nedrept se întâmplă. Ideea e că dacă noi nu semnalăm când lucrurile o iau pe arătură, înseamnă că lucrurile sunt normale. Așa ceva nu este normal. Putem să comparăm foarte lejer ce se întâmplă la noi cu ce se întâmplă în Iran sau alte țări în care blamăm, pe plan politic, dictatura.

Dacă spuneam ceva nepotrivit, minciuni sau alte lucruri, putea să mă acționeze în instanță. Ei au făcut lucrul ăsta pentru că știau că am dovezi și ceea ce spun aduce atingere Federației Române de Fotbal și domnului Burleanu. A mințit pe toată lumea, nu e onest. A zis că stă două mandate, a trecut la trei și se pregătește de al patrulea”, a spus Drăgan.

A menționat și că își va căuta dreptatea la Tribunalul de Aribtraj Sportiv de la Lausanne (TAS), după ce a contestat în primă fază, tot acolo, candidatura lui Burleanu pentru al patrulea mandat. Pentru a-și continua ”războiul”, Drăgan cere ajutor financiar.

„Noi am solicitat o procedură de urgență, FRF a respins această solicitare. Vor să ne judecăm în regim normal. Sunt costuri foarte mari la TAS, este o problemă financiară, ei s-au bazat pe chestia asta că n-am posibilități financiare să merg la TAS. Am început să-mi sun prietenii, sunt oameni apropiați care fac chetă pentru treaba asta.

Dacă este un singur judecător, arbitru, poate fi 5.000 - 10.000 de franci. Dacă sunt trei, se tiplează, cam asta e media, 30.000 de franci. Cea mai ieftină variantă este cu un judecător, 5.000 - 10.000 de franci. Gândurile mele? M-am gândit să apelez la oricine”, a mai spus Drăgan.

Burleanu, al patrulea mandat la FRF

Răzvan Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gică Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul Transferurilor, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat, ulterior, funcţii de conducere în federaţie.