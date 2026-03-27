Deși a obținut un nou mandat în fruntea fotbalului românesc cu o majoritate covârșitoare de 258 de voturi, față de cele 5 primite de singurul său oponent, actualul președinte are parte de probleme juridice. Contracandidatul său, Ilie Drăgan, a inițiat o acțiune la Tribunalul București pe data de 23 martie 2026, solicitând revocarea din funcție a actualului lider de la Casa Fotbalului.

Nemulțumit de faptul că nu i s-a permis să țină un discurs în fața Adunării Generale înainte de vot, Drăgan, sprijinit de clubul de juniori 3 Kids Sport, s-a adresat justiției. Mai mult, el argumentează că Răzvan Burleanu nu mai avea dreptul să candideze pentru al patrulea mandat consecutiv.

Demers legal pe două fronturi la Tribunalul București

Instanța a stabilit prima înfățișare pentru data de 21 aprilie 2026, în jurul orei 14:00. Acțiunea vizează o ordonanță președințială pentru suspendarea urgentă a alegerilor, urmată de un proces pe fond.

„Da, am deschis două acțiuni. Una dintre ele ar trebui să se soluționeze rapid și se referă la suspendarea efectului validării procesului, adică practic suspendarea alegerii lui Răzvan Burleanu prin decizia Adunării Generale. A doua este acțiunea de fond, anularea Adunării Generale, unde vorbim probabil de un proces de durată mai lungă. Deocamdată singurele costuri sunt taxa de timbru și cheltuielile pe care le am cu avocatul meu. Sunt foarte încrezător că voi avea câștig de cauză”, a spus Drăgan, potrivit Fanatik.