Atunci când a câștigat primul său mandat, în fruntea Federației Române de Fotbal (FRF), în 2014, tânărul Răzvan Burleanu – avea doar 29 de ani – era un adversar declarat al lui Mircea Sandu, omul care „confiscase“ fotoliul de președinte de 24 de ani.

Acum, la peste un deceniu după prima sa victorie în alegerile FRF, Burleanu calcă pe urmele lui Sandu. Pentru că tocmai a câștigat al 4-lea mandat (!) la rând, după niște alegeri care au furnizat scene dezgustătoare, după cum Sport.ro a arătat aici.

Cu ocazia noii sale victorii, Burleanu a reluat un vechi obicei. De a-și „înțepa“ rivalul. În 2018, după victoria obținută în fața lui Ionuț Lupescu, Burleanu a rostit celebra fraza cu „trebuie să recunosc că, deși nu a fost chiar un fleac, i-am ciuruit“.

Acum, șeful FRF a apărut la microfon și a făcut o dezvăluire incredibilă din dorința de a-l umili pe singurul său contracandidat, Ilie Drăgan.

„În ceea ce privește procedura de alegeri, această distracție nu era inclusă pe agendă. Mulțumesc celor care mi-au scris, nu am putut să răspund tuturor. Am citit un singur mesaj, de la soția mea. Fetița mea de 6 ani a întrebat: Mami, cine-i măscăriciul ăsta?“, a spus Burleanu, trimiterea la Ilie Drăgan și imaginile cu acesta fiind evidentă.