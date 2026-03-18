Contracandidatul Ilie Drăgan (41 de ani), care a avut mari probleme în sală când a încercat să-și țină discursul, nu a avut nicio șansă în fața lui Burleanu, care a câștigat zdrobitor un nou mandat, cu 258 de voturi.

Ilie Drăgan a obținut cinci voturi, în timp ce un vot a fost anulat. ”Mami, cine-i măscăriciul ăsta?”, ar fi întrebat acasă fiica de 6 ani a lui Burleanu, ne explică vechiul și noul președinte al FRF - trimiterea, evidentă, este la contracandidatul său.

Înainte de alegeri, Ilie Drăgan a contestat la TAS candidatura lui Răzvan Burleanu pentru al patrulea mandat la FRF. Evident, acesta n-a avut câștig de cauză.

Burleanu candidează pentru al patrulea mandat la şefia FRF

Răzvan Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gică Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul Transferurilor, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat, ulterior, funcţii de conducere în federaţie.