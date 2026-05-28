Ședința Adunării Generale nu a fost lipsită de tensiuni. Ilie Drăgan, fost candidat și la alegerile FRF, a contestat procesul de numărare a voturilor și a acuzat că un vot care i-ar fi aparținut a fost trecut în dreptul lui Marcel Bîrsan. În timpul scandalului, Drăgan a avut un schimb dur de replici și cu Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF.

Arbitrul FIFA Marcel Bîrsan a câștigat alegerile organizate joi, la sediul Federației Române de Fotbal, după ce l-a învins clar pe Ilie Drăgan, scor 69 la 29 la voturi.

Marcel Bîrsan nu este un nume nou în structurile AMFB. Din 2021 conduce Comisia Municipală a Arbitrilor București și este unul dintre cei mai cunoscuți „centrali” români din ultimii ani.

În vârstă de 44 de ani, Bîrsan este absolvent al Facultății de Drept și al Facultății de Educație Fizică și Sport. Arbitrul bucureștean a debutat în Liga 1 în 2012 și a strâns peste 260 de meciuri în primul eșalon. TOATE DETALIILE AICI

De-a lungul carierei, a arbitrat două finale de Cupa României și partide din preliminariile UEFA Champions League și Conference League.

AMFB este cea mai importantă asociație județeană de fotbal din România și gestionează competițiile de copii și juniori din Capitală, Liga 4 și Liga 5 București.