NEWS ALERT Marcel Bîrsan este noul președinte AMFB! Ilie Drăgan a făcut scandal la numărarea voturilor

Marcel Bîrsan este noul președinte AMFB! Ilie Drăgan a făcut scandal la numărarea voturilor Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Asociația Municipală de Fotbal București are un nou președinte. 

TAGS:
Marcel BirsanIlie DraganAMFB
Din articol

Arbitrul FIFA Marcel Bîrsan a câștigat alegerile organizate joi, la sediul Federației Române de Fotbal, după ce l-a învins clar pe Ilie Drăgan, scor 69 la 29 la voturi.

Alegerile au fost organizate după decesul fostului președinte Marian Lumânare, produs în luna aprilie.

Ilie Drăgan a făcut scandal la numărarea voturilor

Ședința Adunării Generale nu a fost lipsită de tensiuni. Ilie Drăgan, fost candidat și la alegerile FRF, a contestat procesul de numărare a voturilor și a acuzat că un vot care i-ar fi aparținut a fost trecut în dreptul lui Marcel Bîrsan. În timpul scandalului, Drăgan a avut un schimb dur de replici și cu Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF.

Marcel Bîrsan nu este un nume nou în structurile AMFB. Din 2021 conduce Comisia Municipală a Arbitrilor București și este unul dintre cei mai cunoscuți „centrali” români din ultimii ani.

În vârstă de 44 de ani, Bîrsan este absolvent al Facultății de Drept și al Facultății de Educație Fizică și Sport. Arbitrul bucureștean a debutat în Liga 1 în 2012 și a strâns peste 260 de meciuri în primul eșalon. TOATE DETALIILE AICI

De-a lungul carierei, a arbitrat două finale de Cupa României și partide din preliminariile UEFA Champions League și Conference League.

AMFB este cea mai importantă asociație județeană de fotbal din România și gestionează competițiile de copii și juniori din Capitală, Liga 4 și Liga 5 București.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
ARTICOLE PE SUBIECT
Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"
Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"
Arbitrul de la Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League!
Arbitrul de la Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League!
Neymar s-a accidentat din nou: Campionatul Mondial s-ar putea transforma într-un coșmar pentru starul brazilian
Neymar s-a accidentat din nou: Campionatul Mondial s-ar putea transforma într-un coșmar pentru starul brazilian
ULTIMELE STIRI
UEFAntasticii joacă pe VOYO, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Încă un trofeu pentru Farul Constanța! Carabaș, cel mai tare din oraș
Încă un trofeu pentru Farul Constanța! Carabaș, cel mai tare din oraș
Meciul UEFAntasticilor | Costin Ștucan, Robert Niță și Andru Nenciu, emisiune specială pe VOYO, de la 19:00
Meciul UEFAntasticilor | Costin Ștucan, Robert Niță și Andru Nenciu, emisiune specială pe VOYO, de la 19:00
Schimbare majoră pentru ceremonia Balonului de Aur
Schimbare majoră pentru ceremonia Balonului de Aur
Ce onoare! UEFA a făcut anunțul despre Andrei Rațiu, după finala Conference League
Ce onoare! UEFA a făcut anunțul despre Andrei Rațiu, după finala Conference League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Decizia luată de Rayo Vallecano în privința lui Andrei Rațiu înainte de finala UEFA Conference League

Decizia luată de Rayo Vallecano în privința lui Andrei Rațiu înainte de finala UEFA Conference League

Fostul fundaș de la FCSB, „mâna dreaptă” a lui Daniel Pancu la Rapid: „Va veni cu mine”

Fostul fundaș de la FCSB, „mâna dreaptă” a lui Daniel Pancu la Rapid: „Va veni cu mine”



Recomandarile redactiei
Ce onoare! UEFA a făcut anunțul despre Andrei Rațiu, după finala Conference League
Ce onoare! UEFA a făcut anunțul despre Andrei Rațiu, după finala Conference League
Încă un trofeu pentru Farul Constanța! Carabaș, cel mai tare din oraș
Încă un trofeu pentru Farul Constanța! Carabaș, cel mai tare din oraș
Schimbare majoră pentru ceremonia Balonului de Aur
Schimbare majoră pentru ceremonia Balonului de Aur
Două absențe URIAȘE pentru Gică Hagi! Fotbaliștii naționalei s-au accidentat și au părăsit cantonamentul
Două absențe URIAȘE pentru Gică Hagi! Fotbaliștii naționalei s-au accidentat și au părăsit cantonamentul
UEFAntasticii joacă pe VOYO, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Alte subiecte de interes
Au fost desemnați "centralii" din meciurile de sâmbătă din Superligă! Cine o arbitrează pe FCSB
Au fost desemnați "centralii" din meciurile de sâmbătă din Superligă! Cine o arbitrează pe FCSB
A fost desemnat arbitrul pentru finala din Cupa României
A fost desemnat arbitrul pentru finala din Cupa României
Acțiune în instanță contra lui Răzvan Burleanu. Alegerile de la FRF ar putea fi anulate de judecători
Acțiune în instanță contra lui Răzvan Burleanu. Alegerile de la FRF ar putea fi anulate de judecători
Alegeri la Federația Română de Fotbal | Replica lui Ilie Drăgan după ce Răzvan Burleanu l-a numit măscărici
Alegeri la Federația Română de Fotbal | Replica lui Ilie Drăgan după ce Răzvan Burleanu l-a numit măscărici
Marcel Bîrsan, arbitrul “finalei campionatului”, candidează la șefia AMFB. Cu cine se luptă pentru postul de președinte
Marcel Bîrsan, arbitrul “finalei campionatului”, candidează la șefia AMFB. Cu cine se luptă pentru postul de președinte
Pe modelul FCSB, Dinamo se retrage din competițiile preluate de FRF
Pe modelul FCSB, Dinamo se retrage din competițiile preluate de FRF
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!