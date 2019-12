Gigi Becali A SUNAT dupa el! Raspuns de ULTIMA ORA in cazul celui mai DORIT jucator de catre patronul FCSB: "M-a sunat domnul Becali!" VIDEO

Gigi Becali si-a stabilit urmatorul obiectiv de transfer.

Patronul FCSB a declarat in multe randuri ca il doreste pe Andrei Chindris de la Botosani. Valeriu Iftime, patronul lui Botosani, a vorbit in exclusivitate la PRO X despre interesul lui Gigi Becali pentru Chidris, dar si despre posibilitatea ca Marius Miron sa ajunga la FCSB.

"Nu am vorbit pe subiectul Burca cu domnul Becali, m-a sunat acum o luna si am vorbit ceva legat de Chindris. I-am spus ca nu il dau acum, lasati-l, nu pleaca pana in vara oricum. Mai am oferte pentru Chindris, sigur ca voi face o analiza a ofertei, de unde primesc oferta mai buna. Ma gandesc foarte serios la Chindris, unde ar putea sa reziste. La FCSB, unde e lupta aia care uneori nu pare a avea logica sau sa te duci la un club strain, dar acolo e foarte complicat.

Deocamdata, Chindris nu pleaca, iar lui Miron, am spus ca ii dau drumul, el are niste oferte, sunt niste discutii destul de atente pentru el. Exista o oferta clara de la un club din afara, dar e clar in momentul in care iti da banii. Decoamdata nu a dat nimeni bani pe Miron. El a spus ca ar vrea sa plece daca are o oferta buna", a declarat Valeriu Iftime la PRO X.