Aparitie DE SENZATIE a lui Cosmin Contra! Fostul selectioner, alaturi de legendele lui AC Milan de ziua lui de nastere

Cosmin Contra a fost prezent pe San Siro la meciul dintre AC Milan si Sassuolo (0-0).

Fostul selectioner al Romaniei a intrat pe gazon la pauza meciului, alaturi de legendele lui Milan, cu ocazia celebrarii a 120 de ani de existenta a clubului. Cosmin Contra a postat un filmulet pe contul sau oficial de Instagram in care a surprins momentul in care fanii lui Milan au facut o coregrafie speciala.

"Gurita" a pus si o poza in care apare alaturi de legendele lui Milan, alaturi de descrierea: "A fost o placere sa sarbatoresc implinirea a 44 de ani pe San Siro, alaturi de atatea legende din istoria lui Milan".

Cosmin Contra a fost jucatorul rossonerrilor din 2001 pana in 2002. AC Milan a platit 7 milioane de euro pentru transferul lui in Serie A. Fostul fundas al nationalei Romaniei a plecat in 2002 la Atletico Madrid, in schimbul a 3 milioane de euro.