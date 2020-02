"Doream sa vad ce inseamna sa faci asta!" Primele declaratii ale lui Cosmin Contra dupa ce a plecat de la nationala! Ce a spus si cu ce se ocupa acum

Cosmin Contra a oferit primele declaratii dupa ce a parasit nationala Romaniei.

Fostul selectioner al nationalei Romaniei, Cosmin Contra, a oferit primul interviu dupa ce a plecat de la carma nationalei. Acesta locuieste in Spania acum si a evitat contactul cu presa pana in acest moment. Contra lucreaza la UEFA in acest moment, unde este observator tehnic si a ramas in continuare conectat la fotbal.

"Timpul liber mi-l petrec cu familia, nu am avut de mult atat de mult timp liber si imi dedic aproape tot timpul familiei si, bineinteles, sfarsitul de saptamana ma plimb pe aici, prin Madrid, si vad meciuri. Referitor la functia pe care o am la UEFA, sunt observator tehnic din partea UEFA la meciurile de Champions League, Europa League si probabil la EURO 2020.



Nu era ca sunt alaturi de nume de marca, doream sa vad ce inseamna sa faci acest lucru si am fost deja la doua meciuri, la Atletico Madrid - Liverpool si la Atalanta - Valencia, si adevarul e ca pentru mine e important sa vad meciuri de asemenea nivel si intotdeauna din aceste meciuri ramai cu cate ceva tactic, tehnic. In afara de meciurile din Primera Division pe care le vad la sfarsit de saptamana non-stop, sa vad si meciuri de Champions League, Europa League si probabil Euro 2020", a declarat Cosmin Contra, la Telekom.