BOMBA MOMENTULUI: Cosmin Contra ar putea veni in locul lui Piturca la Craiova! Patronul oltenilor l-a pus in capul listei de posibili inlocuitori

Cosmin Contra ar putea sa vina antrenor la Craiova.

Universitatea Craiova a pierdut ultimul meci din acest sezon inainte de pauza competitionala, scor 2-0, pe Arena Nationala, in fata celor de la FCSB. La finalul meciului, Piturca a spus ca va sta de vorba cu patronul echipei, Mihai Rotaru, pentru a pune la punct anumite lucruri legate de club. Potrivit Gsp, Piturca i-ar fi transmis lui Rotaru ca are nevoie de un buget consistent pentru achiztii, intrucat vrea sa aduca 3-4 jucatori cu nume. Acesta s-a lovit insa de refuzul lui Rotaru, si vrea sa plece de la Craiova.

Rotaru a fost deranjat de aceasta afirmatie lui Piturca si i-a spus ca in acest caz nu se mai pune problema sa continue pe banca oltenilor. Acesta vrea sa il aduca la Craiova pe Cosmin Contra, potrivit Fanatik. Cosmin Contra este liber dupa despartirea de nationala Romaniei si are o relatie buna cu patronul celor de la Craiova. Un alt atuu care ar putea sa il faca pe Contra sa accepta varianta de a antrena Craiova, ar fi si faptul ca in staff-ul fostului selectioner se afla si Jerry Gane, fost fotbalist si apropiat al clubului din Banie.