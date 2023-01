Talentatul mijlocaș ofensiv italian este deschis unei noi aventuri în campionatul românesc.

Nu are nicio prezență pentru Ascoli, în acest sezon

În actuala stagiune, Diego Fabbrini nu a bifat nicio prezență pentru Ascoli Calcio, locul 10 din Serie B, echipă aflată la doar un punct distanță de locurile care asigură prezența play-off-ul de promovare. După împrumutul la Alessandria, unde a jucat în 13 partide, în sezonul trecut, antrenorul Cristian Bucchi i-a preferat pe Antonio Caligara, Amato Ciciretti, Samuel Giovane, Mirko Eramo și Michele Collocolo în centrul liniei mediene.

Cel mai probabil, Fabbrini are undă verde să-și caute echipă fără pretenții din partea clubului din regiunea Marche. Italianul a jucat în România pentru FC Botoșani și Dinamo, iar ultimul salariu avut în Ștefan cel Mare, după venirea așa-zișilor investitori spanioli, a fost de 220.000 de euro pe an.

"În România nu sunt banii pe care îi vrea el"

"Fabbrini e ok, nu are probleme din punct de vedere fizic sau medical, am ținut legătura cu el. Nu prea mai joacă la Ascoli și mi-a spus că vrea să vină înapoi, în România. Problema lui e că vrea prea mulți bani. I-am zis să-și scadă pretențiile, că altfel nu o să-și găsească echipă la noi. În România nu sunt banii pe care îi vrea el. Îi zic asta zi de zi. 'Dacă o ții așa, te lași', așa i-am zis. E supărat că a pierdut bani după perioada Dinamo și își menține pretențiile.

Au preluat suporterii echipa, m-am dus și le-am spus că are ofertă de la CFR Cluj. Le-am zis să-i dea drumul, că nu au bani să-i dea și își iau un salariu mare de pe cap. Nu au fost de acord. Ulterior, au fost obligați să-i dea 80.000 de euro, i-au mai dat 60.000 și mai aveau să-i dea peste 100.000. Tot nu l-au transferat, i-au plătit și banii și tot au ajuns în insolvență. Nu poți să conduci un club cu inima. Conducătorul trebuie să fie chirurg. Când e de mângâiat, mângâi, când trebuie să tai, tai", a declarat impresarul Florin Manea pentru Sport.ro.

Fabbrini, om de bază la echipe din Serie A și Championship

Diego Fabbrini (32 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți stranieri care s-au transferat în România. El a evoluat pentru Empoli (2009-2010, 2010-2011), Udinese (2012, 2013), Palermo (2013), Watford (2013-2014), Siena (2014), Millwall (2015), Birmingham City (2015, 2016-2017), Middlesbrough (2015-2016), Spezia (2017), Real Oviedo (2017-2018), FC Botoșani (2018-2019), ȚSKA Sofia (2019), Dinamo (2019-2021), Ascoli (2021, 2022) și Alessandria (2022). Are o selecție pentru naționala Italiei, în 2012, într-un amical cu Anglia. În acest moment, este cotat la doar 200.000 de euro.

Text - Gabriel Chirea