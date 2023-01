Atacantul Ianis Dobrescu (15 ani) este considerat următorul mare talent al fotbalului românesc. Aceste este legitimat la CS Primavera Deva, a fost selecționat la echipa națională U15 și poate evolua ca atacant sau mijlocaș ofensiv. Anul trecut, s-a scris că el era monitorizat de scouterii lui Juventus, AC Milan, Borussia Dortmund și ai altor cluburi din Bundesliga.

Ar putea fi al patrulea român din lotul genovezilor

Acesta a fost deja remarcat de mai cluburi europene, iar impresarul Florin Manea, cel care îl reprezintă, spune că puștiul este foarte aproape de Genoa, unde va merge la un stagiu de pregătire, în perioada următoare. La formația din Genova, cel mai vechi club de fotbal din Peninsulă și campioană a Italiei de nouă ori, evoluează românii Radu Drăgușin (20 de ani) și George Pușcaș (26 de ani), iar Denis Drăguș (23 de ani) este foarte aproape de a fi transferat în această iarnă de la Standard Liege.

De-a lungul timpului, pentru "Il Grifone" au evoluat românii Emil Micossi (1932-1933), Victor Pepoli (1933-1934), Dan Petrescu (1993-1994), Paul Codrea (2001-2003), Marius Sava (2001), Adrian Mihalcea (2002-2003), Valentin Năstase (2002-2004), Claudiu Niculescu (2002-2003) și Adrian Stoian (2013-2014). La Genoa Primavera a fost legitimat și Valentin Velcea jr., dar s-a transferat la Venezia, în august 2022.

"E fenomenal, eu nu am văzut de 18 ani copil așa bun"

"Nu mai am așa mulți jucători, am renunțat la majoritatea, pentru că aveam 85 de jucători, la un moment dat. Erau prea mulți. Acum am doar câțiva, îl am pe Radu Drăgușin, pe Mateus (n.r. - Mateus Barbosa Santos, extremă stânga braziliană, transferat recent de FCV Farul), plus câțiva tineri, printre care Ianis Dobrescu, un băiat de 15 ani de la Deva.

E fenomenal, eu nu am văzut de 18 ani un copil așa bun. E atacant, lovește cu ambele picioare, nici nu știi dacă e dreptaci sau stângaci. E un copil foarte muncitor. Maică-sa e nutriționist, taică-su e fost fotbalist. Are un fizic la 15 ani, zici că e Cristiano Ronaldo. Îmi pun bazele în el. Mă duc cu el la Genoa, am o invitație, vor să îl vadă. Dar e în vizorul multor echipe, m-au sunat mulți pentru el. Se poate transfera când face 16 ani, deci mai avem un an la dispoziție să-i găsim cel mai bun club unde să crească. În rest, nimic foarte interesant, din păcate, fotbalul românesc e în cădere.

"El este un talent pur, dar trebuie gestionat cum trebuie"

Soția mea este din Deva. Vărul soției mele este profesorul lui la școală. M-a sunat că e un copil la ei care dă un milion de goluri pe acolo. Dar avea 10 ani atunci, nu l-am luat în seamă. Mi l-a prezentat pe taică-su, m-am împrietenit cu el și am ținut legătura. Pe la 14 ani, juca la o grupă cu trei ani mai mare, dar dădea două-trei goluri pe meci. La un trial la lotul național, l-am trimis pe frate-miu să-l vadă. Tot frate-miu l-a văzut primul și pe Radu Drăgușin. În primele 15 minute a dat două goluri. Frate-miu mi-a zis că e senzațional.

De aici până a deveni fotbalist este o cale lungă. El este un talent pur, dar se poate pierde, dacă nu e gestionat cum trebuie. Nu cred că e cazul lui, dar trebuie să fim atenți. I-am zis că nu are niciun rost să-l duc la un club din România, că nu avem baze sportive, batem pasul pe loc. Patronii sunt neserioși, azi vor 5 lei, mâine vor 100 de milioane de euro. Vara trecută, domnul Iftime a avut ofertă de 100.000 de euro pentru Mateus, dar nu a vrut să-l dea. În ianuarie 2023, l-a dat afară și s-a dus gratis la Farul. De ce să iau 100.000 de euro, lasă că îl dau gratis", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea