5 meciuri de vazut in Romania, in acest weekend, in afara de cele din Liga 1

Rapidul din Liga 2, duelul celor doua Rapid din Liga 4 si Craiova lui Mititelu, printre partidele de interes.

1. CS MIOVENI - GLORIA BUZAU

Liga 2 / vineri, 6 martie, ora 17.30 / Stadion „Orasenesc”, Mioveni

UTA Arad a fost marea castigatoare a primei etape jucate in 2020, dupa ce toate contracandidatele sale la promovare au remizat. CS Mioveni, care ocupa locul secund in clasament, a facut egal cu FC Arges, scor 1-1, egaland in minutele de prelungire, in timp ce Gloria, care ocupa locul 10, la 5 puncte de pozitia a treia, care duce la baraj, a terminat la egalitate, 2-2, meciul cu „U” Cluj, desi a condus cu 2-0 la pauza. Argesenii au avut rezultate mai bune in deplasare in acest sezon, decat pe teren propriu, baietii lui Marius Stoica, intre timp inlocuit cu Claudiu Niculescu, castigand cu 2-0 in partida tur.

2. FC RAPID 1923 - CSM RESITA

Liga 2 / duminica, 8 martie, ora 12.30 / Stadion „Regie”, Bucuresti

Desi s-a stabilit ca Rapid va disputa toate meciurile pe stadionul din Voluntari, echipa va juca aceasta partida in Regie. „Alb-visinii” se afla pe locul al treilea, care duce la baraj, in timp ce banatenii ocupa pozitia a 16-a, prima sub linia de retrogradare, la un punct distanta de Csikszereda, aflata un loc mai sus. Desi intalnirea pare dezechilibrata in favoarea Rapidului, care a investit masiv in ultimul an in lotul de jucatori, gazdele nu au mai invins intr-un meci oficial din 20 noiembrie, cand au castigat cu UTA, iar Resita lui Dorinel Munteanu s-a intarit in aceasta iarna cu jucatori experimentati, precum Alberto Cobrea, Alin Dudea, Andrei Dumitras, Laurentiu Bus, Victoras Astafei, Laurentiu Rus sau Gabriel Dodoi, "rossonerii" urmand sa fie o nuca greu de spart.

3. CS AFUMATI - MOSTISTEA ULMU

Liga 3, Seria 2 / sambata, 7 martie, ora 15.00 / Stadion „Comunal”, Afumati

Desi Unirea Slobozia este lider, cu 37 de puncte, aceasta serie este cea mai echilibrata din Liga 3, cu CS Afumati pe locul secund (36p), urmata de Mostistea Ulmu (34p) si CS Tunari (33p). Partida este importanta pentru ca mentine castigatoarea la mica distanta de Slobozia. Vasile Neagu, antrenorul oaspetilor, este cel mai longeviv antrenor din primele trei ligi din Romania, el fiind numit pe banca ilfovenilor in urma cu aproape 10 ani, in timp ce in staff-ul oaspetilor se afla fostul international Costin Lazar.

4. FC „U” CRAIOVA 1948 - SOIMII LIPOVA

Liga 3, Seria 4 / vineri, 6 martie, ora 15.00 / Stadion „Municipal - Tudor Vladimirescu”, Tg. Jiu

Echipa lui Eugen Trica domina autoritar clasamentul, cu 41 de puncte acumulate dupa 15 meciuri jucate, avand 13 victorii, 2 egaluri si un golaveraj 38-7, in timp ce Lipova are nevoie de puncte pentru a pastra pozitia secunda. Aradenii au 28 de puncte, fiind urmati de Crisul Chisineu Cris (27p), Progresul Pecia (25p) si Flacara Horezu (24p). In meciul tur, craiovenii s-au impus cu 1-0, in deplasare. Partida se disputa pe noua arena din Tg. Jiu, iar la meci sunt asteptati cel putin 5.000 de spectatori, doamenele si domnisoarele urmand sa aiba intrarea libera, in anticipatie pentru ziua de 8 Martie.

5. ACS RAPID FNG - AFC RAPID BUCURESTI

Liga 4 Bucuresti / sambata, 7 martie, ora 18.00 / Tiriac Arena, Bucuresti

Doua dintre cele trei echipele cu numele Rapid din divizie se vor intalni in cel mai interesant meci al etapei in Liga 4 Bucuresti. Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului este echipa infiintata de ultrasii de la T2 si este finantata pe sistemul socios, in timp ce AFC Rapid este cea care a detinut palmaresul si marca “Rapid” si s-a contrat juridic cu actuala echipa din Liga 2, finantata de Primaria Sectorului 1. Desi, poate ca partida nu va oferi un nivel fotbalistic de mare clasa, atmosfera din tribune si tensiunea meciului va fi peste multe din meciurile de Liga 1, amintind de farmecul Giulestiului.