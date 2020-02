Festivalul PENIBILULUI la Rapid: si-a bagat VULPITA COADA! Clubul le-a dat tricouri, 'jurnalistii' l-au incurajat pe Viorel sa INJURE Steaua! Scenariul HALUCINANT care a facut clubul de ras

Scene suprarealiste la finalul meciului dintre Rapid si Turris, din liga a doua.

Pe teren s-a terminat 0-0. Sustinuta de o galerie fierbinte, echipa lui Pancu n-a reusit sa obtina victoria care ar fi dus-o pe loc de promovare directa. Au fost incidente la pauza meciului, cand Jandarmii au intervenit pentru a-i opri pe suporterii suparati in urma eliminarii capitanului Ionut Voicu.

La finalul jocului, Rapid si-a mai 'descoperit' doi fani: pe 'Vulpita' Veronica si pe Viorel, partenerul ei de viata. Cei doi au fost imbracati cu tricourile giulestenilor si dusi sa faca poza cu antrenorul Pancu, chiar pe gazon. Clipul cu 'aventura' Vulpitei si a lui Viorel la Voluntari ar fi urmat sa fie difuzat in cadrul unui show TV. Clubul a realizat dupa meci ca momentul ar putea sa nu fie gustat de fanii rapidisti. Desi pe filmarile mai multor televiziuni se vede clar cum directorul sportiv Florin Manea le da celor doi tricouri, Rapid se face ca nu stie nimic. Pe pagina oficiala de Facebook a echipei a fost publicat un comunicat in care Rapid se dezice de cele intamplate.



Informatiile false nu se opresc la scenariul prin care Vulpita si Viorel ar fi aparut in iarba. In zona de comentarii, Rapid are si o versiune falsa pentru provenienta tricourilor: "Probabil le-au cumparat". De asemenea, in materialul scris pe Facebook, Rapid sustine ca stewarzii se 'retrageau', desi in imagini se vede clar cum oamenii de ordine facusera cerc in jurul scenei pentru a putea filma totul dintr-un unghi cat mai bun. :)

Carnavalul penibilului nu se opreste aici. Pe net circula capturi ale unor conversatii dintre jurnalista Antena 1 Mara Banica (cea care o imbraca pe 'Vulpita' in tricoul Rapidului si il incurajeaza pe Viorel sa injure Steaua, in clipul de mai sus), presedintele rapidist Ovidiu Burca si primarul de la Sectorul 1 Dan Tudorache. Din discutiile cu cei doi se intelege nu doar ca Rapid stia de ceea ce urma sa se intample pe gazon, dar si ca Tudorache, seful real al clubului, a venit cu ideea! Mai mult, Burca i-ar fi cerut Marei Banica sa 'impacheteze' totul astfel incat Rapid sa nu aiba de suferit. Fanii giulesteni au postat in zona de comentarii a paginii oficiale a Rapidului capturi cu mesajele schimbate de Burca si Tudorache cu Mara Banica. AICI LE POTI VEDEA, in zona de comentarii a postarii!

