Atentie, IMAGINI SOCANTE dupa meciul Rapidului! Taietura GROAZNICA la cap, Daniel Pancu a publicat imaginea INTERZISA pe net!

ASU Poli Timisoara - Rapid s-a terminat 0-0. A fost fratie in tribune, dar nu si pe gazon.

In minutul 5, rapidistul Bajan s-a lovit rau cu Alexandru Chereches. Bajan a vazut cartonasul rosu, desi s-a ales si el cu o taietura cumplita in cap.

"Stiam ca atunci cand sari la cap sa lovesti, o faci cu fruntea, nu cu crestetul. Vrem sa fim arbitrati corect, sa fim respectati. Nu suntem respectati la nivelul istoriei noastre si nu sunt respectati oamenii care isi lasa familiile singure 36 de ore ca sa ne sustina in deplasare. Fara greselile de arbitraj, am fi avut minimum 8 puncte in plus. Uitati-va cum arata capul jucatorului meu", s-a plans Pancu in PRO Sport.

Antrenorul a si publicat pe contul sau de Instagram imaginea cu mult sange surprinsa imediat dupa ce Bajan s-a lovit. Fundasul a suferit un traumatism cranio-cerebral, conform paginii Rapidului, si a avut nevoie de cusaturi. Chereches, jucatorul lovit de la Poli, si-a pierdut cunostinta in momentul impactului, dar si-a revenit si a fost externat cu recomandare de repaus si supraveghere.