"Au inceput sa strige coronavirus!" EXCLUSIV! Barbatul care a fost dat jos din metrou de fanii Rapidului a oferit primele declaratii! Este fotbalist si a povestit trauma prin care a trecut! Ce a spus

Cel care a fost agresat la metrou de catre fanii Rapidului a oferit primele declaratii.

Marti, Rapid a jucat la Voluntari partida impotriva celor de la Turris Turnu Magurele, la ora 19:30. In drum spre stadion, fanii Rapidului au agresat verbal un barbat de orginie asiatica spunandu-i ca are coronavirus si l-au dat jos din metrou. Barbatul in cauza, este un fotbalist care a jucat pentru ACS Rapid, formatia din Liga a 4-a si a oferit primele declaratii dupa acest incident.

"Totul s-a intamplat marti. Am luat metroul de la statia Aviatorilor la ora 16:50, iar in momentul in care am intrat in metrou, 5 fani ai Rapidului s-au uitat la mine, au inceput sa rada si au spus 'coronavirus'. Au spus asta de 4 ori si am incercat sa ii ignor. M-am ridicat si am mers mai departe de ei. Nimeni nu a incercat sa ma salveze sau sa imi ia apararea. Au inceput sa strige din ce in ce mai tare, moment in care m-am dus spre si am spus 'Sunt din Coreea de sud, si nici n-am plecat in China. Ati inebunit? Asta e rasism. Ce s-a intamplat?' Dupa ce am spus asta, replica lor a fost 'Du-te la tara ta, virusule'.

Este absurd. Daca erau oameni normali la cap ar fi putut sa zica scuze. Dupa toate aceste intamplari, cand metroul a ajuns la statia Aurel Vlaicu am coborat din metrou. Dupa toata aceasta situatie, am trimis un mesaj catre cei de la Rapid Bucuresti, dar acestia m-au ignorat complet. Asteptam doar niste scuze din partea lor, dar raspunsul lor a fost sa merg la politie", a declarat jucatorul pentru www.sport.ro