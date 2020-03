Pancu a TUNAT la conferinta de presa: "Rapid e cea mai dezavantajata echipa!" Antrenorul anunta ca-si schimba obiectivul, promovarea fiind un MIRACOL

Rapid a remizat la Timisoara, scor 0-0.

"Giulestenii" fac al doilea meci nul din tot atatea etape in 2020 si raman pe locul 3 in Liga 2. Rapid a jucat in 10 oameni dupa o decizie ciudata a centralului partidei, cand i-a acordat rosu lui Bajan dupa o ciocnire cu Cherches.

Pancu a fost extrem de nervos la conferinta de presa si a anuntat ca echipa sa isi schimba obiectivul, pentru ca promovarea pare imposibila, avand in vedere maniera de arbitraj impotriva Rapidului.

"Pe final puteam sa castigam. Este un punct de aur. La Djuric am inteles ca e penalty, la Draghiceanu nu stiu. A mai fost o faza cu Sefer, in prima repriza, pe linia de 16 metri. Sunt lucruri care la final conteaza, si conteaza enorm. Nimeni nu ne respecta munca! Nici pe a mea, nici pe a jucatorilor. E pacat, eu n-am mai trait asa ceva la Rapid. In general sunt echipele mici dezavantajate, dar deja s-au adunat prea multe.

Singurii care se ridica la nivelul Ligii 1 sunt suporterii. Se pare ca doar asta avem in momentul de faza. Toti adversarii isi doresc sa ne bata, e foarte bine, pentru competitie, pentru a progresa... Dar repet, Rapid nu a fost niciodata mai dezavanjata pe termen decat in acest sezon. In conditiile astea, promovarea mi se pare un miracol pentru Rapid, poate ar trebui sa ne schimbam obiectivul, poate deranjam pe cineva, nu stiu pe cine, dar maniera per total de cand a inceput campionatul, Rapid e cea mai dezavantajata echipa de deciziile de arbitraj. Eu nu-mi mai propun promovarea in acest sezon, ci formarea unei echipe care sa atace promovarea sezonul viitor. Pentru ca-mi dau seama ca nu avem nici cea mai mica sansa. Felicitari jucatorilor, pentru mine sunt niste eroi! Inca un punct de aur adunat!", a spus Pancu dupa meci.

De asemenea, antrenorul Rapidului le-a transmis si un mesaj suporterilor care au facut deplasarea in numar mare la Timisoara: "Suporterii sa fie mandri de cei care au jucat azi. Atmosfera a fost extraordinara, din pacate vedem un spectacol mai frumos in tribune decat pe teren".