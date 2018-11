3 meciuri de urmarit in weekendul Centenarului Marii Uniri: "Regele" da atacul in Stefan cel Mare, Snagovul si Petrolul au derby pentru promovare

In weekendul in care se sarbatoreste Ziua Nationala a Romaniei si 100 de ani de la Marea Unire, au loc meciuri de interesante in primele trei ligi.

1. VIITORUL - DINAMO



Partida dintre Viitorul si Dinamo se va disputa sambata, 1 decembrie, de la ora 20.00, pe arena din Ovidiu. Programata chiar de Ziua Nationala a Romaniei si la o ora la care se anunta temperaturi de -10°C, probabil ca meciul nu va umple micutul stadion din localitatea limitrofa Constantei, dar poate fi urmarit la televizor si are o importanta majora asupra clasamentului Ligii 1. Cele doua echipe nu ocupa in acest moment locuri vecine in clasament, gazdele se afla pe locul al treilea, la 4 puncte de liderul CFR Cluj, in timp ce dinamovistii au naufragiat pe pozitia a 10-a, avand 18 puncte, cu doar un punct mai mult decat locurile de baraj si de retrogradare directa in Liga 2, de asemenea despartindu-i 5 puncte de ultimul loc care duce in play-off. Cu o victorie importiva lui Dinamo, echipa lui Gica Hagi poate incepe sa emita pretentii la un nou titlu de campioana, in timp ce "ros-albii" au ajuns la al treilea antrenor din acest sezon, au adus deja 7 jucatori noi in ultimele saptamani si au o singura victorie in ultimele 10 intalniri din Liga 1. Este un moment hotarator si pentru stabilirea obiectivului real al lui Mircea Rednic, care e neinvins in campionat pe banca lui Dinamo, dar are o singura victorie in 5 meciuri.



2. SPORTUL SNAGOV - PETROLUL

Partida se va disputa sambata, 1 decembrie, de la ora 12.00, pe Stadionul "Vointa" din Ghermanesti si este considerat derby-ul acestei etape in Liga 2. Snagovul este lider (Chindia are 3 puncte mai putin, dar joaca astazi cu Energeticianul, in ultimul meci al etapei intermediare), in timp ce Petrolul ocupa pozitia a treia in clasament, la 4 puncte fata de adversa sa. Plecati ca mari favoriti la promovare in acest sezon, prahovenii traverseaza o perioada mai nefasta si ar putea constata, in cazul unui esec, ca pierd contactul cu primele doua locuri care duc direct in Liga 1. Elevii lui Gyuszi Balint reprezinta surpriza placuta a acestui sezon de esalon secund, fiind una dintre echipele cele mai puternice ale diviziei, in timp ce "gazarii" nu si-au revenit nici dupa schimbarea lui Leo Grozavu cu Octavian Grigore, ei pierzand si etapa trecuta in fata celor de la Academica Clinceni, o alta echipa cu pretentii la promovare. Din pacate, desi nivelul loturilor este de Liga 1, spectacolul fotbalistic ar putea fi stricat de calitatea gazonului pe stadionul din Ghermanesti, care a ridicat probleme si atunci cand vremea a fost mult mai prietenoasa cu fotbalul.



3. OTELUL GALATI - STIINTA MIROSLAVA

Partida va avea loc vineri, 30 noiembrie, de la ora 14.00, pe Stadionul "Otelul" din Galati. Otelul ocupa locul 2 in Seria 1 a Ligii a 3-a, la 6 puncte (1 meci mai putin disputat) in spatele liderului Gloria Buzau, in timp ce echipa din Miroslava se afla pe locul 3, la doar un singur punct de adversarii din acest meci. Este o partida importanta nu doar din perspectiva locurilor ocupate in clasament de cele doua echipe, ci si pentru ca un eventual esec al galatenilor ar pastra echipa la 6 puncte in spatele liderului, ceea ce ar putea insemna un handicap greu de recuperat pana la finalul campionatului. Ar fi al doilea sezon in care echipa considerata continuatoarea fostei campioane si supercampioane a Romaniei din 2011 ar pierde promovarea in Liga 2, dupa ce in precedentul a esuat in lupta cu Aerostar Bacau, ceea ce ar insemna un puternic recul pentru frumosul proiect al fanilor galateni. In lotul Otelului se regasesc Laurentiu Iorga, Adrian Salageanu si George Carjan, jucatori care erau legitimati si in cel mai bun sezon din istoria clubului, in timp ce echipa din Miroslava este antrenata de fostul international moldovean Viorel Frunza, care a jucat in Romania la FC Vaslui, CFR Cluj, Ceahlaul si Poli Iasi.