Gluma zilei! Un nou pariu pentru fotbalul romanesc: under / over 2,5 spectatori :) Poli Iasi se chinuie de 24 de ore sa vanda al 5-lea bilet la meciul cu Sepsi

Poli Iasi se afla intr-o situatie tragi-comica. A vandut doar patru bilete pentru meciul cu Sepsi, care se va juca vineri, de la ora 17:30

Petre Grigoras, antrenorul Farului, are o propunere - casele de pariuri sa introduca in oferta pariul special "under / over 2,5 spectatori".

Tot mai multe voci cer ca fotbalul sa se opreasca in Romania inainte de ger si ninsoare, si sa se reia in luna martie.

"Pai nu e mai placut asa? Sa joci pe frig, sa vina 2,5 spectatori in tribuna? De ce sa joci vara, in nocturna, cand vii in sort si in maiou si poate mai vrei sa bei si o bere dupa meci?"

"Asa este campionatul, nu sunt singurul care a spus ca trebuie facuta o schimbare, ca e impropriu sa joci pe astfel de terenuri.", a spus Petre Grigoras dupa meciul cu Ripensia, pierdut de Farul in deplasare, scor 0-1.

Poli Iasi cauta de 24 de ore al 5-lea spectator :)

Daca la meciul Iasiului cu FCSB asistenta a fost una cat se poate de decenta, tinand cont de vreme, pentru partida cu Sepsi nu se inghesuie mai nimeni sa isi cumpere bilet.

Poli Iasi a vandut doar 4 bilete si face haz de necaz pe Facebook.