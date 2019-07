ULTIMA ORA | INCREDIBIL! Cristiano Ronaldo urmeaza sa fie dat in judecata! Fanii au rabufnit si vor sa se adreseze justitiei! Care este motivul

Cristiano Ronaldo urmeaza sa fie dat in judecata.

Cristiano Ronaldo urmeaza sa fie dat in judecata de catre fanii fotbalului din Coreea de Sud. Juventus urma sa intalneasca selectionata K League All stars, iar Cristiano Ronaldo ar fi trebuit sa joace cel putin o repriza. Fanii si-au inghesuit sa isi cumpere bilete pentru a-l vedea pe starul portughez, dar Ronaldo a anuntat ca nu va juca, fapt ce a creat haos in randul fanilor.

Fanii au creat o comunitate online pe un site si s-au adresat unui avocat pentru a deschide proces impotriva lui Cristiano Ronaldo, anunta Reuters. Acestia cer 59 de dolari pe bilet si 847 de dolari drept compensatie psihologica.

"Multi au cumparat bilete pentru a-l vedea pe Ronaldo. Compania care a organizat meciul avea o intelegere cu Juventus, care prevedea ca Ronaldo va juca cel putin 45 de minute, iar la sfarsitul meciului va organiza o sesiune de autografe", a declarat avocatul.