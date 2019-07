Cristiano Ronaldo, vecin cu Conor McGregor dupa ce si-a cumparat o vila de lux cu 1.5 milioane de euro! Are sala de forta privata, cinematograf si piscina uriasa! FOTO

Starul celor de la Juventus si-a cumparat o vila de vacanta in Spania.

Cristiano Ronaldo si-a cumparat o vila cu 4 dormitoare intr-o zona de lux din Marbella, Spania. In aceeasi zona are casa si Conor McGregor! Dupa aceasta ultima achizitie, Ronaldo a ajuns sa aiba proprietati in valoare totala de peste 30 de milioane de euro!

Noua casa a lui Ronaldo este dotata cu cele mai noi tehnologii, are in apropiere un teren urias de golf, drumul catre parcare are pe lateral lumini LED, vila are o sala de forta de top, un salon de cinema si o piscina "infinity", cu vedere catre Marea Mediteraneana.