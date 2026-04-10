Formația de pe Santiago Bernabeu a început acest sezon cu Xabi Alonso pe banca tehnică, antrenorul pe care Real Madrid l-a adus de la Bayer Leverkusen în vară.

Didier Deschamps, dorit la Real Madrid

Antrenorul nu i-a convins pe șefii de pe ”Bernabeu” și a fost demis în luna ianuarie, când pe banca echipei a ajuns Alvaro Arbeloa, fostul antrenor de la echipa a doua a madrilenilor.

Se pare însă că nici Arbeloa nu este pe gustul lui Florentino Perez & co., iar conducerea clubului pregătește o nouă modificare pe banca tehnică și pare o fi una de proporții.

Presa internațională susține că noul antrenor al lui Real Madrid ar putea fi nimeni altul decât actualul selecționer al Franței, Didier Deschamps.

În vârstă de 57 de ani, Deschamps își încheie mandatul la naționala Franței în vară, după Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. Cel mai probabil nu va mai semna un nou contract, având în vedere că Zinedine Zidane este așteptat pe banca Franței.

Astfel, tehnicianul va rămâne liber de contract, o oportunitate excelentă pentru Real Madrid pentru a încerca să îl convingă să semneze.