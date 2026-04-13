Toni Kroos (36 de ani) s-a retras ”în glorie” în 2024, după zece ani la Real Madrid. A luat această decizie după un sezon fantastic pe ”Bernabeu”, încheiat cu titlu și cu trofeul UEFA Champions League.
Toni Kroos revine la Real Madrid!
Meciurile de la EURO 2024 au fost ultimele din cariera fostului mijlocaș german, care și-a luat o lungă perioadă de pauză. Acum, este gata să revină la clubul la care a scris istorie, anunță spaniolii de la AS.com.
Încă nu e clar ce poziție va ocupa germanul la Real Madrid. Spaniolii anunță că decizia este deja luată, iar Florentino Perez ar vrea să-l integreze pe acesta ”în structura sportivă a clubului” începând din vară.
Conducerea lui Real Madrid crede că această mutare poate aduce un plus major în echipă, Kroos fiind un jucător cu un CV bogat, cu șase trofee Champions League, dar și numeroase titluri în Bundesliga și La Liga.
Toni Kroos a fost legitimat la nivel de seniori la echipe precum FC Bayern Munchen, Bayer Leverkusen și Real Madrid, unde a evoluat la cel mai înalt nivel timp de 10 ani.
- Real Madrid: 467 meciuri, 28 goluri, 99 assist-uri
- Bayern Munchen: 205 meciuri, 24 goluri, 49 assist-uri
- Leverkusen: 48 meciuri, 10 goluri, 13 assist-uri
Palmaresul impresionant al lui Toni Kroos:
Real Madrid:
- Patru trofee UEFA Champions League
- Cinci Cupe Mondiale ale Cluburilor
- Patru titluri La Liga
- O cupă a Spaniei
- Patru Supercupe ale Spaniei
- Patru Supercupe UEFA
Bayern Munchen:
- Trei titluri Bundesliga
- Un titlu de Liga Campionilor
- Un titlu de Campion Mondial Inter-Cluburi
- O Supercupă UEFA
- Trei cupe ale Germaniei
- Un titlu de Supercupa Germaniei
Echipa națională a Germaniei:
- Cupa Mondială din 2014