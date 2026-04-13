Toni Kroos (36 de ani) s-a retras ”în glorie” în 2024, după zece ani la Real Madrid. A luat această decizie după un sezon fantastic pe ”Bernabeu”, încheiat cu titlu și cu trofeul UEFA Champions League.

Toni Kroos revine la Real Madrid!

Meciurile de la EURO 2024 au fost ultimele din cariera fostului mijlocaș german, care și-a luat o lungă perioadă de pauză. Acum, este gata să revină la clubul la care a scris istorie, anunță spaniolii de la AS.com.

Încă nu e clar ce poziție va ocupa germanul la Real Madrid. Spaniolii anunță că decizia este deja luată, iar Florentino Perez ar vrea să-l integreze pe acesta ”în structura sportivă a clubului” începând din vară.

Conducerea lui Real Madrid crede că această mutare poate aduce un plus major în echipă, Kroos fiind un jucător cu un CV bogat, cu șase trofee Champions League, dar și numeroase titluri în Bundesliga și La Liga.

Toni Kroos a fost legitimat la nivel de seniori la echipe precum FC Bayern Munchen, Bayer Leverkusen și Real Madrid, unde a evoluat la cel mai înalt nivel timp de 10 ani.

Bayern Munchen: 205 meciuri, 24 goluri, 49 assist-uri

205 meciuri, 24 goluri, 49 assist-uri Leverkusen: 48 meciuri, 10 goluri, 13 assist-uri

Palmaresul impresionant al lui Toni Kroos:

Real Madrid:

Patru trofee UEFA Champions League

Cinci Cupe Mondiale ale Cluburilor

Patru titluri La Liga

O cupă a Spaniei

Patru Supercupe ale Spaniei

Patru Supercupe UEFA

Bayern Munchen:

Trei titluri Bundesliga

Un titlu de Liga Campionilor

Un titlu de Campion Mondial Inter-Cluburi

O Supercupă UEFA

Trei cupe ale Germaniei

Un titlu de Supercupa Germaniei

Echipa națională a Germaniei: