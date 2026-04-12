Real Madrid o blochează pe Barcelona în privința transferului fotbalistului mult dorit

Alexandru Hațieganu
Real Madrid utilizează o clauză specială pentru a o opri pe Barcelona să transfere un jucător de viitor.

Relațiile dintre rivalele Real Madrid și Barcelona se deteriorează din ce în ce mai mult pe zi ce trece. În sezonul curent a fost atins un apogeu al tensiunii între cele două cluburi. Giganții spanioli și-au adus reciproc acuzații de influențare a arbitrajului. 

Real Madrid îi pune bețe în roate Barcelonei

Transferul lui Victor Munoz (22 de ani), extremă stânga ce evoluează la Osasuna, generează un nou conflict între Real Madrid și Barcelona. Catalanii vor să îl aducă pe jucător, însă se lovesc de un mare impediment dictat de pe Santiago Bernabeu. 

Munoz a fost format de Real Madrid. „Los Blancos” și-au păstrat mai multe drepturi în privința jucătorului; pot refuza prima ofertă primită de Osasuna, au clauză de răscumpărare și dețin 50% din drepturile asupra extremei dintr-o eventuală sumă de transfer.

Potrivit jurnalistului de la AS, Jose Felix Diaz, citat de pagina de X „Madrid Xtra”, Florentino Perez se va opune încercării catalanilor de a-și întări lotul din vară; se va produce astfel un nou moment de ostilitate între Real Madrid și Barcelona, în contextul în care „Los Blancos” nu îl au în plan pe Munoz. 

Laporta: „Relațiile cu Real Madrid sunt proaste, sunt rupte”

Înaintea finalei Supercupei Spaniei, Barcelona - Real Madrid 3-2, președintele Barcelonei, Joan Laporta, a susținut că relațiile dintre cele două mari rivale sunt deteriorate complet

„Relațiile cu Real Madrid sunt proaste, sunt rupte. Există mai multe probleme care ne-au distanțat. Dacă eram deja rivali aprigi și eterni, acum se dezvoltă o situație care a rupt relațiile. Asta nu înseamnă că nu există respect. Ca în viață, totul se poate repara, dar depinde de părțile implicate” - au fost cuvintele lui Joan Laporta, citate de Marca.

  • 32 de meciuri, șase goluri și cinci pase decisive a adunat Victor Munoz la Osasuna în sezonul curent, în La Liga și Cupa Regelui. 
  • 20 de milioane de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt. 
