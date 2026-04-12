Real Madrid o blochează pe Barcelona în privința transferului fotbalistului mult dorit

Relațiile dintre rivalele Real Madrid și Barcelona se deteriorează din ce în ce mai mult pe zi ce trece. În sezonul curent a fost atins un apogeu al tensiunii între cele două cluburi. Giganții spanioli și-au adus reciproc acuzații de influențare a arbitrajului.

Real Madrid îi pune bețe în roate Barcelonei

Transferul lui Victor Munoz (22 de ani), extremă stânga ce evoluează la Osasuna, generează un nou conflict între Real Madrid și Barcelona. Catalanii vor să îl aducă pe jucător, însă se lovesc de un mare impediment dictat de pe Santiago Bernabeu.

Munoz a fost format de Real Madrid. „Los Blancos” și-au păstrat mai multe drepturi în privința jucătorului; pot refuza prima ofertă primită de Osasuna, au clauză de răscumpărare și dețin 50% din drepturile asupra extremei dintr-o eventuală sumă de transfer.

Potrivit jurnalistului de la AS, Jose Felix Diaz, citat de pagina de X „Madrid Xtra”, Florentino Perez se va opune încercării catalanilor de a-și întări lotul din vară; se va produce astfel un nou moment de ostilitate între Real Madrid și Barcelona, în contextul în care „Los Blancos” nu îl au în plan pe Munoz.